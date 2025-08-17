Откриха забравени документи за срещата Тръмп-Путин в хотел в Анкъридж (СНИМКИ)

Часове, места за срещи, участници, обедно меню, сценарий на мероприятието и дори телефонни номера

Статуя на белоглав орел била подготвена за руския президент

Туристи в луксозния хотел Captain Cook в Анкъридж, Аляска, са се натъкнали на забравени документи, касаещи дневния ред на срещата на върха на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

В Анкъридж, гост на хотела е снимал осемте листа, които били забравени в хотелски принтер за обществено ползване от членове на администрацията на САЩ. Снимки на листовете по-късно са получени от National Public Radio (NPR), което потвърждава тяхната автентичност.

Те са подпечатани от Държавния департамент на САЩ и подписани от шефката на протокола на Тръмп, Моника Кроули. Журналистите отбелязват, че там няма сериозни тайни - Белият дом е публикувал много от точките предварително.

Хотел Captain Cook в Анкъридж

Според изданието, папката съдържа план за преговорите в базата "Елмендорф-Ричардсън": часове, места за срещи, телефонни номера на длъжностните лица и сценарий на срещата.

От тях става ясно, че преговорите е трябвало да бъдат във формат „2 на 2“ – Путин и Ушаков срещу Тръмп и Витков. Но в крайна сметка, в нея бяха включени външните министри Лавров и Рубио.

Програмата е включвала също едночасова пресконференция, официален обяд с изискано меню „в чест на Негово Превъзходителство Владимир Путин“ и подарък за руския лидер – статуя на белоглав орел, символ на САЩ. Всичко това обаче беше отменено, без обяснения, а пресконференцията се превърна в кратки изявления на двамата лидери, без въпроси от медиите - 8-минутно от Путин и 4-минутно от Тръмп.

Първата страница в отпечатания пакет разкрива поредицата от срещи за 15 август, включително конкретните имена на помещенията в базата в Анкъридж, където те ще се проведат. Разкрива също, че Тръмп възнамерява да даде на Путин церемониален подарък. „Президентът на САЩ до президента Путин“, се казва в документа, „Статуя на американския белоглав орел на бюрото“.

На страници от 2 до 5 са изброени имената и телефонните номера на трима служители на САЩ, както и имената на 13 официални представители на САЩ и Русия.

На страници 6 и 7 е описано как ще бъде сервиран обядът на срещата и за кого. Меню, включено в документите, посочва, че обядът ще се проведе „в чест на Негово Превъзходителство Владимир Путин“. Документите показват, че е било планирано семпло, но изискано меню от три ястия. След порция зелена салата, лидерите и техните делегации е трябвало да хапнат филе миньон и халибут Олимпия. За десерт - крем брюле със сладолед.

Схемата за сядане показва, че Путин и Тръмп е трябвало да седят един срещу друг на трапезата. От двете страни на Тръмп ще бъдат шестима служители: държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс отдясно, а министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията Хауърд Лътник и специалният пратеник за мирни мисии Стив Уиткоф отляво. Путин ще седи непосредствено до министъра на външните работи Сергей Лавров и помощника му на президента по външната политика Юрий Ушаков.