Мелания Тръмп написа писмо до Владимир Путин

Първата дама Мелания Тръмп е написала писмо до руския президент Владимир Путин, в което изразява загриженост относно тежкото положение на отвлечените деца в Украйна, разкриха представители на Белия дом в петък.

Президентът Тръмп е предал писмото, написано от родената му в Словения съпруга, на руския си колега по време на важната им среща на върха в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска, в петък.

Въпреки че съдържанието на писмото е лично, запознати твърдят, че то се отнася до отвличания на деца в резултат на войната в Украйна.

Киев твърди, че Русия е отвлякла десетки хиляди украински деца и ги е изпратила в Русия или окупирана от Русия територия без съгласието на техните семейства. Кремъл обаче твърди, че го е направил, за да защити децата от опасността на това да живеят във военна зона.

Писмото е вторият набег на първата дама във външните отношения с източноевропейската световна сила.

Мелания е помогнала на съпруга си да увеличи военната помощ за Украйна, както и го е подтикнала да бъде твърд към Русия в отношенията, свързани с продължителната война.

Президентът каза, че съпругата му е сред онези, които са му посочили, че руският диктатор никога не спазва обещанията, които дава по време на телефонни разговори, които двамата лидери водят относно мирно споразумение.

„Прибирам се вкъщи, казвам на първата дама: „Знаеш ли, говорих с Владимир днес. Имахме прекрасен разговор.“ А тя ми казва: „О, наистина ли? Още един град току-що беше ударен“, сподели Тръмп пред репортери миналия месец.

Родината на Мелания Словакия има хладни отношения с Русия от началото на инвазията ѝ през февруари 2022 г.