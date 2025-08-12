Ще придружи ли Мелания Тръмп съпруга си в Аляска за срещата с Путин?

Обратно броене до най-важната среща от началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. започна. В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с руския лидер Владимир Путин на високопоставена среща на върха в Аляска.

Но един ключов фактор в борбата за контурите на потенциално прекратяване на огъня досега остава на заден план: ролята на първата дама Мелания Тръмп.

Като негова съпруга, бившият модел от Словения има вниманието на американския президент, както и нарастващо политическо влияние. Според съобщенията това важи и за преговорите за мир в Украйна.

Самият Тръмп го призна. Той разказа как една вечер се прибрал и й споделил за „приятелски телефонен разговор“ с Путин, но тя веднага споменала „бомбардирането на друг град“ или „дом за възрастни хора“. След това, подозрително или не, Тръмп се дистанцира от Путин. А на въпроса дали тя е повлияла на решенията му, той отговори: „Мелания е много умна. Тя е много неутрална. В някои отношения е като мен. Иска хората да спрат да умират.“

Младежките преживявания оформили нейния мироглед

Мелания (моминско име: Кнаус) е израснала в комунистическа Словения (тогава част от Югославия), въпреки че тя се радвала на най-големите свободи в Източния блок. Самата първа дама признава, че винаги е гледала през границата към Австрия или Италия.

Съчувствието ѝ към Украйна датира отдавна. В началото на руската инвазия преди три години и половина тя отговори на скандалната според нея забележка на Тръмп за „брилянтния“ ход на Путин с призив за дарения: „Сърцераздирателно и ужасно е да се виждат невинни хора, които страдат, мислите и молитвите ми са с украинския народ.“

Тръмп веднъж предположи, че Мелания „наистина харесва“ Путин след кратка среща на срещата на върха в Хелзинки през 2017 г. Но като цяло изглежда ясно: Тя е на страната на Киев в конфликта. Може ли „първата дама“ следователно да придружи съпруга си до Аляска? И по този начин да изпрати положителен сигнал към Киев?

Мелания познава Аляска

Поне хората в Аляска имат мили спомени за нея. Мелания вече е посещавала отдалечения щат веднъж, срещайки се с военни семейства във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън (JBER) в Анкъридж през 2017 г. по време на първия мандат на съпруга си. Напълно е възможно тя отново да се отбие там в петък.

Въпреки това, влиянието ѝ на срещата на върха в Аляска може да достигне своите граници, поне според германския предприемач Хорст-Дитер Еш, който е имал договор с Мелания като бивш ръководител на нюйоркската модна агенция „Вилхелмина“:

„Очаква се този път той да слуша повече Путин, отколкото съпругата си“, каза той пред BILD.

Официално американският президент отново смекчава очакванията си. В разговор с репортери Тръмп каза за Путин:

„Ще видим какво е замислил и дали е честна сделка“, каза той, добавяйки, че ще го запознае с лидерите на ЕС и НАТО, както и с украинския президент Володимир Зеленски . „Може да кажа: Успех, продължавайте да се борите. Или може да кажа: Можем да сключим сделка.“