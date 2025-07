Мелания, Доналд и Владимир: Влиянието на първата дама на САЩ върху връзката между Тръмп и Путин

Президентът Володимир Зеленски има неочакван съюзник в Белия дом. Не президентът на САЩ, който одобри доставката на ракети за противовъздушна отбрана "Пейтриът" тази седмица, а съпругата му Мелания, пише The Times .

Първата дама, която е израснала в бивша Югославия, напомни на съпруга си за броя на жертвите от руските въздушни удари по украински градове. Говорейки в Овалния кабинет в понеделник следобед, президентът Тръмп разказа: "Прибирам се вкъщи, казвам на първата дама: "Днес говорих с Владимир, проведохме чудесен разговор", а тя казва: "О, наистина ли? Току-що беше ударен още един град".

