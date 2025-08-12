Главният прокурор на Вашингтон: Действията на Тръмп са безпрецедентни, ненужни и незаконни

Тръмп трябва да предостави на Конгреса писмено уведомление за обосновката си за поемане на контрол

Главният прокурор на Вашингтон Брайън Швалб осъди решението на администрацията на Тръмп да федерализира полицейските сили на града като „безпрецедентно, ненужно и незаконно“, съобщава The Hill.

В публикация в социалната мрежа X, Швалб заяви, че в окръга не съществува „извънредно положение с престъпността“, отбелязвайки, че насилствените престъпления достигнаха 30-годишно дъно миналата година и в момента са с 26% по-ниски тази година, отколкото в същия период миналата година.

„Обмисляме всички наши възможности и ще направим всичко необходимо, за да защитим правата и безопасността на жителите на областта“, каза той.

The Administration’s actions are unprecedented, unnecessary, and unlawful.



There is no crime emergency in the District of Columbia. Violent crime in DC reached historic 30-year lows last year, and is down another 26% so far this year.



We are considering all of our options and… — AG Brian Schwalb (@DCAttorneyGen) August 11, 2025

Тръмп заяви , че федералното правителство поема контрола над местната полиция, защото градът е „завладян от насилствени банди и кръвожадни престъпници, скитащи тълпи от диви младежи, дрогирани маниаци и бездомни хора“.

Законът за самоуправление, който предоставя на града определен брой самоуправляващи се правомощия, позволява на президента да федерализира полицията на окръг Колумбия за период до 30 дни. Тръмп трябва да предостави на Конгреса писмено уведомление за обосновката си за поемане на контрол над полицията в рамките на 48 часа, а за удължаване на контрола на президента над полицията след 30-дневния срок ще е необходимо одобрение от Конгреса.

Решението на Тръмп идва, след като бивш служител на Министерството на правителствената ефективност беше нападнат по време на кражба на кола във Вашингтон по-рано този месец. Данните обаче показват, че насилствените престъпления са намалели с 35% от 2023 до 2024 г.