Тръмп изпраща Националната гвардия във Вашингтон за да се бори с бездомните: Ще си върнем столицата!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви „историческо действие“, с което Америка "ще си върне столицата".

Позовавайки се на раздел 740 от Закона за самоуправление на окръг Колумбия, той постави полицейското управление на столичния окръг Колумбия под пряк федерален контрол. Във Вашингтон също така ще бъде разположена и Националната гвардия, за да помогне за „възстановяването на закона и реда“.

"Нашата столица е завладяна от насилствени банди и кръвожадни престъпници, скитащи тълпи от диви младежи, дрогирани маниаци и бездомни хора. Ние няма да позволим това да се случва повече", категоричен бе Тръмп.

Президентът показа редица диаграми, според които нивото на престъпност във Вашингтон е по-лошо от това в редица градове по света, включително Багдад, Панама Сити, Бразилия и Богота.

Тръмп обеща да „се отърве от бедняшките квартали“ в столицата на страната.

„Тук имаме бедняшки квартали. Ще се отървем от тях. Знам, че не е политически коректно. Ще кажете: „О, толкова ужасно“, коментира той, като отбеляза как престъпниците се отнасят с полицията по време на арести. "Знаете ли, те обичат да плюят в лицето на полицаите, докато полицаите стоят там в униформа. Те стоят и им крещят на сантиметър от лицето им, а след това започват да плюят в лицето им. А аз казах: „Кажете им, че те плюят, но ние удряме.“ Те бият много силно.

Президентът заяви, че политиката на Вашингтон за забрана на парични гаранции е „катастрофа“.

„Ще променим закона и ще се отървем от някои от другите неща и ще разчитаме на републиканците в Конгреса и Сената да гласуват“, обеща Тръмп. „Безкасова гаранция, гледайте какво правим с нея Ще се отървем от хората от подлезите и обществените пространства в целия град. Ще им помогнем с каквото можем, но няма да им бъде позволено да превърнат столицата ни в пустош.“

Доналд Тръмп заяви, че за начало администрацията ще разположи 800 национални гвардейци в подкрепа на местните правоохранителни органи.

Той добави, че ще бъдат изпратени „много повече, ако е необходимо“.