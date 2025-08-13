Тръмп: Европейските лидери са страхотни хора, които искат сделка за мир

Американският президент Доналд Тръмп изглежда е готов за големия си разговор с европейските партньори и Володимир Зеленски. През последните няколко минути той публикува в Truth Social:

"Ще говоря с европейските лидери след малко. Те са страхотни хора, които искат да видят сключена сделка."

В друга публикация американският президент разкритикува медиите за „несправедливо“ отразяване на предстоящата му среща с руския президент Путин.

Ето какво написа Тръмп:

Много несправедливи медии работят по моята среща с Путин. Постоянно цитират уволнени неудачници и наистина глупави хора като Джон Болтън, който току-що каза, че въпреки че срещата е на американска земя, „Путин вече е спечелил“.

За какво става въпрос? Ние печелим ВСИЧКО. Фалшивите новини работят извънредно (Без данък върху извънредния труд!).

Ако бях освободил Москва и Ленинград, като част от сделката с Русия, Фалшивите новини щяха да кажат, че съм сключил лоша сделка!

Но сега са хванати. Вижте всички истински новини, които излизат за тяхната КОРУПЦИЯ. Те са болни и нечестни хора, които вероятно мразят страната ни. Но това няма значение, защото ние печелим във всичко!!! МАГА