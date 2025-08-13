Среща на върха Тръмп-Путин в Аляска: всичко, което трябва да знаете

При този сценарий санкциите на САЩ може да бъдат спрени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с президента Путин „на четири очи“ в петък в Аляска, потвърдиха от Белия дом. Каролин Ливит, прессекретар на Белия дом, заяви, че логистиката на срещата все още се уточнява. Но на въпроса дали Тръмп ще се срещне с Путин на четири очи, тя отговори: „Да“.

Последният път, когато двойката се срещна, беше през юни 2019 г. в Япония по време на първия мандат на Тръмп, пише The Times. Конфликтът, за който президентът веднъж каза, че може да разреши за един ден, остава повече от 200 дни след края на втория му мандат. Той се надява да използва срещата на върха в Аляска, за да го приключи - но в цял Вашингтон има усещането, че през следващите дни и седмици все още има много възможности за погрешно тълкуване и грешни изчисления.

В знак на това, че срещата на върха е изненадала мнозина в администрацията, служителите все още подготвят основната логистика за еднодневното събитие. Макар че Аляска беше избрана като междинно място за срещи между Вашингтон и Москва (което все пак позволява на Тръмп да я държи при своите условия), тя не е точно пригодена за големи конференции или пътувания на ръководители.

Във вторник Зеленски заяви, че Украйна ще отхвърли всяко предложение да се откаже от региона на Донбас в замяна на прекратяване на огъня.

Във вторник вечерта представители на Белия дом потвърдиха, че срещата на върха ще се проведе в съвместната база „Елмендорф-Ричардсън“ в най-населения град в Аляска - Анкоридж, според CNN.

Базата, в която през септември 1971 г. президентът Никсън проведе исторически 30-минутен разговор с японския император Хирохито, разполага с достатъчно големи писти, за да побере Air Force One.

В Елмендорф-Ричардсън се намират командването на САЩ в Аляска, 11-та въздушна армия, 11-та въздушнодесантна дивизия и регионът на Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана в Аляска.

Служителите на Белия дом са се надявали да избегнат ефекта от приемането на руския лидер и неговия антураж във военно съоръжение на САЩ, но се предполага, че са стигнали до извода, че няма друг вариант.

Рубио поема водеща роля в подготовката с Москва, като във вторник проведе разговор с колегата си Сергей Лавров. Уиткоф - който беше вътрешният миротворец на президента (изглаждащ паденията на Тръмп и бизнес сривовете) много преди да поеме официалното си управление като пратеник за Близкия изток - продължава да играе ключова роля в преговорите.

Критиците на Уиткоф поставят под съмнение преценката му с европейските лидери тази седмица, като твърдят, че той може да е изтълкувал погрешно точните условия на Путин за постигане на край на войната.

През 2016 г. президентът на САЩ определи политиката си „Америка на първо място“ като необходимост да бъдем „по-непредсказуеми“. Ние сме напълно предвидими. Ние казваме всичко. Изпращаме войски; казваме им. Изпращаме нещо друго; даваме пресконференция. Трябва да бъдем непредсказуеми. И трябва да бъдем непредсказуеми още от сега".

Джон Хербст, бивш посланик на САЩ в Украйна, обаче добави нотка на предпазливост. Той определи срещата на върха като „грешна стъпка“ на Тръмп, която едва ли ще доведе до работеща сделка, приемлива за Зеленски.

„Тръмп свърши добра работа в продължение на два месеца, увеличавайки натиска върху Кремъл по различни начини, но буквално за ден и половина този натиск изчезна и изведнъж Путин и Тръмп говорят за условията, които Украйна трябва да изпълни, за да има мир“, каза Хербст.

Това би могло да бъде предвестник на „негативен резултат“ за Украйна, споразумение между Тръмп и Путин, което те биха могли да се опитат да наложат, един от трите възможни резултата от срещата на върха, каза той.

„Тръмп наистина иска сделка, но не иска сделка, която да го накара да изглежда като пут“, каза Хербст. Друг „възможен, но малко вероятен“ резултат би бил „Тръмп да разбере, че Путин го мами, и да се оттегли от срещата на върха по начина, по който се оттегли от срещата на върха с Ким Чен-ун в Ханой през 2019 г., и да се върне към това, което правеше в продължение на около осем седмици преди миналата седмица, а именно да засилва натиска върху Кремъл“, добави Хербст.

При този сценарий санкциите на САЩ може да бъдат спрени, докато Тръмп реши дали да продължи американския мирен процес, или да започне да ги увеличава. Хербст заяви, че е окуражен от начина, по който Ванс е прекарал много време във Великобритания, разговаряйки с европейци, включително украинци. „Това ми подсказва, че те осъзнават, че може би тази среща на върха не е била толкова добра идея“, каза той.

Не остана незабелязано от републиканците и това, че представители на Белия дом започнаха да описват срещата като разговор и изслушване, с което сякаш омаловажиха шанса за пробив. Вътрешни лица от администрацията подчертават, че не очакват тя да бъде събитието, което да сложи край на конфликта там и тогава.

За най-верните поддръжници на Тръмп обаче това е шанс за шоумена да опровергае очакванията за пореден път. Надеждата е, че самият факт, че двамата мъже ще седнат заедно, ще очертае пътя за излизане от конфликта. В сряда прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит предположи, че Тръмп може да посети Русия след това, като също така потвърди, че срещата в петък ще се проведе „на четири очи“.

Както самият президент на САЩ се изрази в понеделник на дълга пресконференция, всичко може да се случи.