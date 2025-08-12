Путин и Тръмп се срещат в Анкъридж, американският президент иска "да разбере по-добре позицията на Русия"

Срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се проведе в Анкъридж на 15 август.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви това по време на брифинг за журналисти

„В петък сутринта президентът Тръмп ще пътува през страната до Анкъридж, Аляска, за двустранна среща с руския президент Владимир Путин“, каза тя.

По думите й Тръмп планира да разбере по-добре позицията на Русия за постигане на мир в Украйна на среща с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска.

„Целта на тази среща е президентът да си тръгне с по-ясно разбиране за това как можем да сложим край на тази война“, каза Ливит.