Сред тях са Ермак, Залужни, Умеров и други

Руската главна прокуратура одобри обвинения в геноцид срещу настоящи и бивши членове на висшето политическо и военно ръководство на Украйна. Сред тях са бившият ръководител на кабинета на украинския лидер Андрrй Йермак, посланикът на страната в Обединеното кралство Валерий Залужни, бившият президент Петро Порошенко и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, съобщава Ведомости.

Те са обвинени задочно по чл. 357 от руския Наказателен кодекс (геноцид). В момента са обявени за международно издирване. Освен това, Басманният районен съд на Москва е разпоредил предварителното им задържане под стража.

Наказателното дело е изпратено за разглеждане по същество във Върховния съд на Донецката народна република (ДНР).

Според разследването, от април 2014 г. до днес обвиняемите и други длъжностни лица на територията на Украйна са давали заповеди на военнослужещи да използват огнестрелни оръжия, бронирани машини, бойни самолети, ракети и артилерийски оръжия срещу цивилното население на Донецката и Луганската народни републики с цел геноцид.

В резултат на тези операции близо 5000 жители бяха убити, над 18 500 бяха ранени, включително 1275 непълнолетни. Над 153 000 обекта на гражданската инфраструктура бяха частично или напълно разрушени, включително приблизително 138 000 жилищни сгради, припомня агенцията.

На 5 декември руското външно министерство съобщи, че Международният съд е застанал на страната на Русия в контраобвиненията срещу Киев за предотвратяване на геноцид. По-конкретно, той е изразил готовност да оцени действията на Украйна и нейните съучастници.