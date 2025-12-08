По-опасен от Т-14 Армата: Изтекли чертежи разкриват подробности за съветската танкова програма „Т-95“

Изтичането на оригинален комплект технически чертежи на съветския основен боен танк Обект 195 предостави нова представа за амбициозната програма за запазване на качественото предимство на страната в бронирането през 21-ви век. 3D художникът Gustiiz3D създаде набор от рендери, „базирани на автентичен албум със схеми, който наскоро изтече онлайн“, които предоставят допълнителни подробности за типа танк, известен разговорно като „Т-95“. Това би бил първият голям проект „на чист лист“, присъединил се към Съветската армия след Т-64 през 1964 г. Смята се, че Т-64 е с близо две десетилетия по-напреднал от западните основни бойни танкове по отношение на своите възможности, с използването на гладкоцевно оръдие, проникващите способности на бронебойните си снаряди със стабилизирани с крила изхвърлящи саботи (APFSDS) и използването на усъвършенствана композитна ламинирана броня, която не е била възпроизвеждана на западни танкове в продължение на 15-20 години, пише Military Watch Magazine.

Дизайнът на Т-64 е значително подобрен през 70-те и 80-те години на миналия век, докато близките му производни Т-72 и Т-80 са въведени в експлоатация в постепенно по-мощни варианти съответно от 1973 и 1975 г., първият като по-евтин и опростен вариант, а вторият като много по-скъп и мобилен вариант. Въпреки че са значително по-малко способни от Т-64 или Т-80, по-ниските експортни варианти на Т-72 демонстрират значително превъзходство над западните си конкуренти както по време на Ливанската война, така и по време на Ирано-иракската война през 80-те години.

Точно както Т-64 беше въвел значително подобрение в огневата мощ спрямо западните танкове със 125-милиметрово гладкоцевно оръдие, което се сравняваше много благоприятно с американския M60 и 105-милиметровите нарезни оръдия на германския Leopard 1, така и от танка, разработен по програмата „Обект 195“, се очакваше да въведе 152-милиметрово основно оръдие с огромни предимства в проникващите способности. Докато Т-64 беше пионер в нови нива на защита и автоматизация на екипажа, очакваше се неговият наследник от следващо поколение да поведе света в поставянето на нови стандарти, като нивата на бронирана защита се очакваха да достигнат 1000 мм срещу снаряди APFSDS и 1500 мм срещу атаки с кумулативна артилерия. Танкът щеше да е пионер в нова компоновка с трима членове екипаж, изолирани в бронирана капсула, и управляващи купола и основното оръдие дистанционно, подобно на това, че използването на автоматично зареждане на Т-64 позволи революционна компоновка по негово време.

Очакваше се съветският танк от следващо поколение да има по-нисък силует

дори от Т-64, който беше далеч под този на западните основни бойни танкове, като това до голяма степен се улесняваше от разположението на екипажа му. Въпреки че танкът изглеждаше с потенциал да бъде най-революционният в историята след Втората световна война и беше доведен до етап на прототип, разпадането на СССР и последвалият краен упадък на руската икономика, индустриална база и технологичен сектор попречиха на завършването му. След прекратяването на програмата през 2000-те години, руската армия през 2015 г. представи танк от следващо поколение, построен около много от същите концепции като тази на Обект 195, Т-14 Армата, въпреки че това се смяташе за по-малко амбициозен „омекнал“ дизайн, отразяващ постсъветските технологични и бюджетни ограничения.

Значителните забавяния на програмата Т-14 оставиха бъдещето ѝ силно несигурно към средата на 2020-те години, четвърт век след като „Т-95“ трябваше да влезе в експлоатация. Тези забавяния позволиха на Китай да спечели решителна преднина с новия танк Тип 100, който вече е на въоръжение, като Съединените щати и Южна Корея са готови да го последват отблизо със съответните програми M1E3 и K3, които, ако бъдат въведени в експлоатация, биха оставили руската бронетанкова техника все по-назад . Докато най-новият руски производен на Т-64, танкът Т-90М , се счита за общо взето наравно с най-способните си западни аналози, като например M1A2 Abrams, докато дори по-стари съветски построени танкове Т-72 са доказали способността си да се изправят срещу новопостроените танкове Abrams и да ги унищожават, устойчивостта на настоящата позиция на руската бронетанкова техника остава под въпрос, тъй като способността на страната да надхвърли дизайна на Т-64 остава под въпрос.