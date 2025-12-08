Песков: Вашингтон все още не е информирал Москва за резултатите от разговорите с Киев

Вашингтон все още не е информирал Москва за резултатите от последните си разговори с Киев, съобщи пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предават руски медии.

„Контактите продължават. Но засега обсъжданията не са имали развитие. Не сме чули конкретни заявления от Киев, а резултатите все още не са ни съобщени. Нека не забравяме, че разговорите във Флорида приключиха едва вчера“, заяви Песков в отговор на въпрос на руска медия дали Москва е получила някаква обратна информация.

Песков бе помолен и да коментира отказа на страните от практиката на т.нар. „мегафонна дипломация“.

Тридневните преговори между представители на САЩ и Украйна във Флорида завършиха в събота. След финала им специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стивън Уиткоф, и предприемачът Джаред Къшнър проведоха телефонен разговор с украинския президент Владимир Зеленски. Според информация на Axios, Вашингтон търси нов подход към решаването на териториалните въпроси в рамките на тези разговори.