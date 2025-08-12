Тръмп удължи митническото примирие с Китай с три месеца

Още по темата: Търговското споразумение между САЩ и Китай е готово, обяви Тръмп 11.06.2025 15:56

САЩ и Китай обявиха взаимно намаляване на митата със 115% за 90 дни, считано от 12 май

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е подписал изпълнителна заповед, която отлага въвеждането на повишени мита върху стоки от Китай с още 90 дни.

„Току-що подписах изпълнителна заповед, с която се удължава суспендирането на тарифите за Китай с допълнителни 90 дни. Всички останали разпоредби на споразумението остават непроменени. Благодаря ви за вниманието към този въпрос“, написа Тръмп на страницата си в Truth Social.

Както е посочено в документа, разпространен от пресслужбата на Белия дом, „тази мярка е необходима, за да се улеснят продуктивните преговори с Китай по въпросите за премахване на търговските дисбаланси, нелоялните търговски практики и разширяването на достъпа до пазара до Китай за американски износ“.

„Следователно Съединените щати запазват временното спиране на увеличените тарифи върху вноса от Китайдо 10 ноември 2025 г.“, се казва в изявлението.

След преговорите в Женева на 10-11 май, представители на САЩ и Китай обявиха взаимно намаляване на митата със 115% за 90 дни, считано от 12 май.