Не позволили на Байдън да отиде на събитие, защото трябвало да направи твърде много крачки

Имейли, разкрити от Fox News като част от искане по Закона за свобода на информацията показват, че екип от администрацията на Джо Байдън е отказал посещение на събитие, защото това би изисквало от тогавашния президент да направи твърде много крачки.

Байдън е трябвало да посети многофункционален кораб на Националната сигурност (NSMV), докато е обикалял корабостроителница във Филаделфия през юли 2023 г. Според имейлите обаче това посещение е било отменено поради „броят на стъпките, които са били необходими, за да се качи президентът на кораба“.

Имейлите показват, че Морската администрация на САЩ (MARAD) е била ангажирана с голям проект в корабостроителницата във Филаделфия по времето, когато Байдън е планирал посещението си, за да рекламира работни места в областта на офшорната вятърна енергия и чистата енергия.

Служител на MARAD изпратил имейл до членове на Службата за сигурен транспорт, с копие от Министерството на транспорта, на 17 юли 2023 г., в който се казва:

„Не е планирано посещение на кораба NSMV, след като Белият дом е осъзнал колко стъпки са необходими, за да се качи Байдън на кораба."

Размяната на имейли също показва липса на координация между Белия дом и MARAD, агенция на DOT, тъй като на следващия ден в имейл между служители на DOT се казва:

„MARAD не е успял да се свърже с никого от Белия дом. Цялата информация, която са получили, е от корабостроителницата във Филаделфия. Екипът на S2 се е свързал с WH Advance и по този начин потвърдихме, че посещението е било насрочено. Не е чуто нищо друго и не са направени или получени други обаждания относно това събитие, доколкото ми е известно.“

Решението да пропусне посещението на кораба в корабостроителницата е дошло малко повече от месец, след като Байдън се е сблъскал с въпроси относно психическата и физическата си острота, когато се спъна и падна на сцената на церемония по дипломирането на Военновъздушната академия в Колорадо Спрингс, Колорадо, на 1 юни 2023 г.

Белият дом заяви по това време, че президентът се е спънал в чувал с пясък и че не е пострадал при падането.

Приблизително по същото време служители на Белия дом отхвърлиха опасенията на консерваторите относно здравето на Байдън и настояха, че той е в състояние да изпълнява задълженията си на високо ниво. Около седмица след събитието във Филаделфия, тогавашният прессекретар на Белия дом Карин Жан-Пиер се разгневи на въпрос за възрастта на Байдън и дали Белият дом може да увери хората, че няма от какво да се тревожат, като очертае постиженията на президента.