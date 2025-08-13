Администрацията на Тръмп вече търси място за тристранна среща с Путин и Зеленски още през следващата седмица

Още по темата: След разговора с Тръмп за срещата му с Путин: Европейските лидери са оптимисти 13.08.2025 18:07

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп търси място за провеждане на тристранна среща на върха с участието на Русия и Украйна в края на следващата седмица. Това съобщи телевизионният канал CBS News, позовавайки се на собствени източници.

Тази информация е била потвърдена от двама събеседници.

Тръмп заяви на 8 август, че очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август. След това плановете за преговорите бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков.

Според него лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп да се проведе на руска територия, подчерта Ушаков.