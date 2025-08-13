След разговора с Тръмп за срещата му с Путин: Европейските лидери са оптимисти

Американският президент Доналд Тръмп е провел телефонен разговор с украинския държавен глава Володимир Зеленски и няколко европейски лидери преди срещата му с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15-ти август.

Европейските лидери приветстваха разговора им с американския президент Доналд Тръмп преди тази среща на върха, заявявайки, че „до голяма степен споделят“ целите на американския лидер.

Както германският канцлер Фридрих Мерц, така и френският президент Еманюел Макрон предадоха общата европейска позиция, че не могат да се вземат решения за Украйна без Украйна, като настояваха тя да бъде включена във всички окончателни решения и за потенциална бъдеща тристранна среща на върха с Тръмп и Путин.

Мерц сигнализира, че „има надежда, че нещо се движи“, с нарастващи надежди за мирно уреждане. На съвместна пресконференция със Зеленски, той заяви, че европейските лидери са решени да помогнат за успеха на срещата на върха между Тръмп и Путин.

„Затова ние, европейците, правим всичко възможно, за да насочим правилно тази среща“, допълни той.

Мерц заяви, че прекратяването на огъня трябва да бъде първата стъпка към трайно мирно споразумение. Той насто за европейския принцип, че „границите не трябва да се променят чрез насилие“, като каза, че всички териториални дискусии трябва да бъдат свързани с линията на контакт.

Той също така отбеляза, че европейските партньори искат да настояват за „стабилни гаранции за безопасност за Украйна“.

„Стратегията се основава на подкрепа за Украйна и оказване на натиск върху Русия. Така че, ако в Аляска няма движение от руска страна, тогава САЩ и европейците трябва да увеличат натиска", добави Мерц. По думите му Тръмп „до голяма степен споделя“ европейската позиция и определи разговора с американския президент като „много добър и конструктивен“.

Украинският президент Володимир Зеленски призова партньорите да окажат още по-голям натиск върху Русия, като заяви, че Путин „блъфира“, като твърди, че санкциите не засягат руската икономика. Той също така е убеден, че Русия лъже, като заявява, че може да окупира цяла Украйна.

Зеленски отново отбеляза, че „това, което засяга Украйна, трябва да се обсъди с Украйна“, тъй като подкрепя идеята за последваща тристранна среща на върха с Тръмп и Путин. Той бе категоричен, че американският президент го е уверил, че ще се свърже с него веднага след срещата с Путин, за да обсъдят това, и че ако целите, обсъждани днес, не бъдат постигнати, ще обсъдят какво да правят по-нататък.

Попитан дали позицията му относно териториалните отстъпки се е променила, Зеленски отговари, че не се е променила и не може да се промени, тъй като украинската конституция остава същата.

„Всички въпроси, отнасящи се до териториалната цялост на нашата страна, не могат да бъдат обсъждани без оглед на нашия народ, на волята на нашия народ и украинската конституция“, казва той.

Относно очакванията преди срещата в петък, Зеленски каза:

„Струва ми се, че успехът на всякакви разговори зависи преди всичко от резултатите. Настроението ни сега е, че сме обединени, и беше много позитивно, тъй като всички партньори говориха в един глас, с едно желание, едни и същи принципи и една и съща визия и това е важна стъпка напред."

Лидерите на ЕС и НАТО издадоха подкрепящи изявления, твърдейки, че „топката сега е в полето на Путин“ и че Украйна излиза по-силна от тези консултации със САЩ.