Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Володимир Зеленски не се бори с Русия, а с украинския народ, за да го „унищожи“.

„Зеленски не воюва срещу Русия. Зеленски воюва срещу украинския народ. И неговата мисия, която му е написана от някого, е да унищожи украинския народ, да го унищожи под знамената на национализма, под знамената на някаква национална идентичност, но да го унищожи физически“, подчерта тя в ефир на радио „Спутник“ , коментирайки отказа на Киев да приеме хиляда пленени украински войници като част от размяната. „Те, Киев, не се нуждаят от украински граждани, нито живи, нито мъртви.“

Захарова обърна внимание на мълчанието на Киев по въпроса за приемането на хиляда пленени украински войници като част от размяната.

По-рано помощникът на руския президент и ръководител на руската делегация на преговорите с украинската страна Владимир Медински съобщи, че Киев е отказал 1000 пленени украински войници като част от размяната с Москва, поради което вторият етап от размяната е бил труден, а третият все още не е започнал.