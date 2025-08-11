Тръмп обяви, че заминава за Русия на 15-ти август, ще настоява за мир пред Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска ще бъде по-скоро предварителна.

Той обяви, че планира да замине за Русия в петък, 15-ти август, което е интересно, тъй като Аляска не е част от Русия от 1867 г., когато е продадена на САЩ за 7,2 милиона долара.

Пред журналисти в Белия дом Тръмп заяви, че ще се опита да накара Путин да сложи край на военния конфликт в Украйна, но не потвърди съобщенията, че има намерение да покани и Володимир Зеленски на срещата.

Американският президент е убеден, че ще разбере дали сделка е възможна още в първите минути на срещата с Путин. Той добави, че е възможно да се оттегли от дипломацията за спиране на войната в Украйна след като се види с руския президент.

„Ще видим какво има Путин предвид“, заяви Тръмп и обяви, че след това ще се обади първо на Зеленски „от уважение“, ако сделката е честна. След това американският президент ще информира лидерите на Европейския съюз и НАТО.

По думите му има свят, в който САЩ и Русия могат да бъдат търговски партньори в бъдеще или ако срещата в петък мине добре.

„Русия има много ценно парче земя, ако Владимир Путин се насочи към бизнес, вместо към война“, казва той.