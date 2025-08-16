Драма в семейството на Джо Байдън: Дъщеря му публикува снимка на съпруга си с любовницата му

Драма в семейството на Джо Байдън - дъщеря му публикува снимки на съпруга си, но с любовницата му.

44-годишната Ашли Байдън сподели снимка, за която се твърди, че показва (все още) съпруга ѝ д-р Хауърд Крейн с непозната жена. Кадърът е заснет само няколко часа преди дъщерята на бившия президент официално да подаде молба за развод.

Пикантната снимка, публикувана в Instagram, бързо обиколи интернет. Тя показва мъж и жена, снимани отзад, държащи се за ръце. Ашли написа под публикацията: „Съпругът ми и приятелката му се държат за ръце.“

Публикацията беше придружена от песента „Another“ на хип-хоп иконата Notorious BIG и Lil' Kim – песен за изневярата.

Малко след това публикацията изчезна от профила ѝ.

След 13 години бракът на дъщеря му приключва в съда. Това е тежък удар за Байдън.

Авторът на снимката е неизвестен. Документите за развода са подадени по т. нар. процедура без вина. Според тях бракът е разтрогнат и безвъзвратно приключил. Това означава, че никой от съпрузите не трябва да доказва каквито и да е нарушения от страна на другия (като изневяра, насилие, пренебрегване) в съда, за да получи развод.

Според съобщения в медиите, Ашли иска съпружеска издръжка и достъп до здравна и животозастрахователна застраховка по време на бракоразводния процес.

Блестяща булка и младоженец: Бракът между Ашли и Хауърд Крейн продължи 13 години

Ашли Байдън и д-р Хауърд Крейн се запознават през 2010 г. чрез брата на Ашли, Бо, и се женят две години по-късно в Делауеър с междурелигиозна церемония, едната е католическа, а другата еврейка.

В продължение на 13 години дъщерята на бившия президент Джо Байдън и известния лекар водят доста личен семеен живот, появявайки се публично предимно само на семейни или предизборни събития.