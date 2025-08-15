Тръмп кацна в Анкоридж за срещата с Путин

Белият дом съобщи, че на преговорите ще присъстват и Рубио и Уиткоф

Американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкоридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време.

🇺🇸🇷🇺Moment Trump plane lands in Anchorage pic.twitter.com/nwJViSkZ9E — Authentic World Updates (@authworldnews) August 15, 2025

Белият дом обяви, че преговорите няма да бъдат "един на един", както бе обявено вчера, а "трима на трима", като от американска страна ще присъстват и държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф.