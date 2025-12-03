САЩ спира имиграционните заявления от 19 държави

Още по темата: Тръмп заплаши да затвори границата с Мексико, ако не спре незаконната имиграция към САЩ 29.03.2019 21:07

Тръмп даде приоритет на прилагането на имиграционните закони

Администрацията на Тръмп обяви, че спира всички имиграционни заявления, включително за зелена карта и американско гражданство, подадени от имигранти от 19 неевропейски държави, като се позовава на опасения за националната сигурност и обществената безопасност, съобщава Reuters.

Спирането се отнася за хора от 19 държави, които вече бяха обект на частична забрана за пътуване през юни, като се налагат допълнителни ограничения върху имиграцията – основна характеристика на политическата платформа на американския президент Доналд Тръмп.

Списъкът на страните включва Афганистан и Сомалия.

Официалното меморандум, очертаващо новата политика, цитира нападението над членове на Националната гвардия на САЩ във Вашингтон миналата седмица, при което афганистански мъж е арестуван като заподозрян. Един член на Националната гвардия беше убит, а друг беше тежко ранен при стрелбата.

Тръмп също така засили реториката си срещу сомалийците през последните дни, наричайки ги „боклуци“ и казвайки, че „не ги искаме в нашата страна“.

Откакто се върна на поста си през януари, Тръмп даде приоритет на прилагането на имиграционните закони, изпращайки федерални агенти в големите градове на САЩ и отблъсквайки търсещите убежище на границата между САЩ и Мексико. Администрацията му често подчертава усилията за депортиране, но досега не е обръщала толкова внимание на усилията за преобразуване на законната имиграция.

Поредицата от обещани ограничения след нападението над членове на Националната гвардия подсказва за засилен фокус върху законната имиграция, мотивиран с опазване на националната сигурност и обвиняване на бившия президент Джо Байдън за неговата политика.

Списъкът на страните, посочени в меморандума от сряда, включва Афганистан, Бирма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан и Йемен, които бяха подложени на най-строги имиграционни ограничения през юни, включително пълно спиране на влизанията с няколко изключения.

Другите страни в списъка от 19 държави, които бяха подложени на частични ограничения през юни, са Бурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

Новата политика налага спиране на чакащите заявления и изисква всички имигранти от списъка на държавите „да преминат през задълбочен процес на преразглеждане, включително евентуално интервю и, ако е необходимо, повторно интервю, за да се оцени изцяло всяка заплаха за националната сигурност и обществената безопасност“.

В меморандума се цитират няколко скорошни престъпления, за които се подозира, че са извършени от имигранти, включително нападението над Националната гвардия.