Тръмп отменя заповедите на Байдън, подписани с автописалка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че анулира всички документи, включително заповеди за помилване, които според него неговият предшественик Джо Байдън е подписал с автописалка. Това съобщи Ройтерс.

Автописалката представлява устройство, което възпроизвежда машинно подписа на дадено лице и често се използва за големи обеми документи или церемониални актове.

Според Тръмп употребата на такова устройство от Байдън поставя под въпрос валидността на част от подписаните от него документи. Няма потвърждение дали Байдън действително е използвал автописалка при подписването на актове за помилване.

„Всички, които са получили помилвания, намалени присъди или други документи, подписани по този начин, да имат предвид, че тези актове са напълно отменени и без правно действие“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Преди да напусне поста си, Байдън издаде редица помилвания – включително за членове на собственото си семейство.