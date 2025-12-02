„Бомбен циклон“ удря САЩ

Прогнозите показват обилни снеговалежи, силен вятър и ниски температури

Съединените щати се подготвят за трета зимна буря в рамките на седмица, като синоптиците предупреждават за формиране на „бомбен циклон“ над източната част на страната, съобщава CNN. Това явление представлява рязко усилване на атмосферната система и вече създава затруднения в различни региони.

Прогнозите сочат, че Североизточните щати днес ще бъдат ударени от обилни снеговалежи, придружени от силен вятър и внезапно спадане на температурите. В южните части на страната се очакват проливни дъждове, а по брега на Мексиканския залив са възможни торнада. „Ще бъде студено, кално и с интензивни валежи на места в Югоизтока“, посочва метеорологът Крис Уорън.

На запад жителите все още разчистват последствията от предишните бури. Федералната авиационна администрация предупреждава, че може да има нови прекъсвания на полети, след като снощи международното летище в Чикаго временно спря операции заради лошото време. „Ако сте в Чикаго, трябва да сте готови за всяка буря“, коментира Луис Риверия от фирма за снегопочистване.

Снежните и ледени условия вече предизвикаха инциденти: в Северен Илинойс дете е откарано в болница с леки наранявания след сблъсък с училищен автобус, а в Канзас няколко автобуси е трябвало да спрат на заледена магистрала. Канзас Сити отчита нов дневен рекорд за снеговалеж. Въпреки трудностите, на някои места зимата се превръща в атракция — жители на Минеаполис строят леден замък с тунели, пързалки и декоративно осветление.

Синоптиците предупреждават, че освен валежите, части от страната ще бъдат засегнати и от нови рекордно ниски температури още днес.