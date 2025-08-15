Доналд Тръмп посрещна Владимир Путин (Видео, Обновена)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна руския си колега Владимир Путин на пистата във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкъридж, Аляска. Двамата си стиснаха ръцете и позираха за съвместна снимка, без да правят изявления пред медиите.

На пистата беше поставено голямо пано с надпис "Аляска 2025" на фона на четири изтребителя F-35. Беше опънат и червен килим.

Докато Тръмп и Путин се срещаха над тях прелетя почетна група американски изтребители и бомбардировач B-2.

След това гостът се присъедини към своя домакин в президентската му лимузина, с която двамата напуснаха пистата и се отправиха към срещата си.

Ходът е необичаен, особено за противник, коментира CNN. Когато Тръмп поиска севернокорейският лидер Ким Чен Ун да се присъедини към него в колата му по време на срещата им в Сингапур през 2018 г., помощници го разубедиха да не го прави.

Макар чe срещата им лице в лице беше разширена, за да включва и по трима съветници, това е индикация, че Тръмп и Путин все пак ще имат момент насаме - дори и да е само за кратко пътуване с кола.

Разговорът се провежда в една от стаите във военната база. Стаята е традиционно украсена с руския трикольор и американския флаг със звезди и райета.

Освен държавните глави, от руска страна на срещата ще присъстват помощникът на руския президент Юрий Ушаков и министърът на външните работи Сергей Лавров, а от американска страна - държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният представител на американския лидер Стивън Виткоф.