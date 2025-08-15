Путин пристигна в Анкъридж

Руският президент Владимир Путин пристигна в Анкъридж, Аляска, в 21:54 ч. българско (и московско) време.

Двустранната среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп е планирана да започне тук в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време). Тя ще се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън.

