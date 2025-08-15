Автор: Труд онлайн
Руският президент Владимир Путин пристигна в Анкъридж, Аляска, в 21:54 ч. българско (и московско) време.
Двустранната среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп е планирана да започне тук в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време). Тя ще се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън.
🔥🔥 🇷🇺🇺🇸 RUSSIAN PRESIDENT PUTIN Arrived on Tarmac with FIGHTER JET ESCORT ABOVE.— Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) August 15, 2025
Anchorage, Alaska becoming the FIRST RUSSIAN LEADER TO SET FOOT IN ALASKA …We are walking in history.
It’s time for President Trump
To make history. pic.twitter.com/VyQ4w4qnJH