Тръмп след срещата с Путин: Войните са много лоши, изглежда имам способността да ги прекратявам

Президентът Доналд Тръмп е провел телефонни разговори с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери непосредствено след срещата си с руския президент Владимир Путин в Аляска.



Според Fox News, разговорите са целели информиране за обсъдените теми по време на срещата, която е продължила два пъти по-кратко от планираното.

"This does not impact the United States as much as it does our allies in Europe... but you're doing it anyway. Now, why?"



President Trump: "Number one is lives, and number two is everything else. Wars are very bad."

Самият Тръмп потвърди, че се е свързал със Зеленски и с колеги от НАТО, за да ги информира за съдържанието на разговора си с Путин. "Вече се обадих на няколко важни хора. Вече се обадих на Зеленски", заяви американският президент.

Тръмп заяви, че е провел „много добра среща“ с руския си колега, оценявайки я като „10 от 10“.

„Разбрахме се чудесно“, каза той по време на интервю за Фокс Нюз с Шон Ханити.

На въпроса каква е била атмосферата на срещата му с Путин днес следобед, Тръмп отговори, че винаги е имал отлични отношения с президента Путин.

„Ще видим какво ще се случи по-нататък. Искам да видя, че хората повече няма да умират“, посочи Тръмп.

Американският президент отказа да посочи кои са били пречките за постигането на споразумение.

„Мисля, че той иска да се стигне до споразумение“, каза Тръмп за Путин. Той отказа да посочи „единственото важно нещо“, по което не са успели да се споразумеят.

На въпрос на Шон Ханити какъв съвет би дал на президента на Украйна след срещата си с Владимир Путин в Аляска, Тръмп отговори, че би му казал да „сключи сделка“, за да се сложи край на войната.

Той не спомена никакъв начин, по който Украйна би могла да сключи сделка с Русия, докато е под окупация и бомбардировки.

President Trump after historic summit with Putin: "The meeting was a very warm meeting between two very important countries, and it's very good when they get along. I think we're pretty close to a deal. Now look, Ukraine has to agree to it."

Тръмп също повтори тезата си, че САЩ са дали 350 милиарда долара на Украйна за нейната отбрана, докато Европа е дала само 100 милиарда долара.

Въпреки че срещата приключи с объркване за света, Тръмп се похвали, че има специален талант да прекратява войни.

„Войните са много лоши, изглежда имам способността да ги прекратявам“, каза Тръмп.

Президентът отговаряше на коментар от Ханити, който похвали Тръмп за ролята му в потушаването на поредица от до голяма степен спящи глобални конфликти през последните шест месеца.

Тръмп също така призна, че е сгрешил, мислейки, че конфликтът между Русия и Украйна ще бъде „най-лесният“ за решаване, връщайки се към обещанието си по време на предизборната кампанията да да сложи край войната за 24 часа.

„Мислех, че това ще бъде най-лесният от всички, а се оказа най-трудният“, посочи той.

Републиканецът нарече Путин „силен човек“ и „изключително твърд“, но подчерта, че срещата е била положителна.

„Мисля, че сме доста близо до края. И вижте, Украйна трябва да се съгласи с това“, настоя той.

Съветът на Тръмп към Зеленски: „Трябва да сключите сделка“.

Президентът на САЩ даде знак, че ще отложи налагането на допълнителни санкции или други „тежки последствия“ срещу Русия, след като стигна до заключението, че срещата му с Путин днес е минала „много добре“.

„Поради това, което се случи днес, мисля, че не е нужно да мисля за това сега. Може би ще трябва да мисля за това след две или три седмици, но в момента не е нужно да мислим за това“, каза той.