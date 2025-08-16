"Няма сделка, докато няма сделка": Тръмп и Путин са постигнали съгласие по някои точки

Няма индикации за примирие в Украйна след срещата в Аляска

Владимир Путин предупреди Европа да не създава пречки и провокации

"Изключително продуктивна среща. Постигнахме съгласие по много точки, но някои останаха... включително една точка, която е много важна."

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп след срещата в руския си колега Владимир Путин в Анкъридж, която продължи над три часа.

Тръмп съобщи, че предстои да се чуе със съюзниците от НАТО, ЕС и с украинския президент Владимир Зеленски.

Той каза още, че с Путин са „постигнали значителен напредък“, но добави: "Все пак, няма сделка, докато няма сделка“.

На свой ред Владимир Путин заяви, че е съгласен, че сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана. „Съгласен съм с американския президент, че сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана и, разбира се, ние сме готови да работим по този въпрос“, каза той.

Той добави: „Надявам се, че споразумението, което постигнахме заедно, ще ни помогне да се доближим до тази цел и ще проправи пътя към мир в Украйна.“

Руският президент се обърна към украинските и европейските лидери да не се намесват. „Очакваме, че Киев и европейските столици ще възприемат всичко това по конструктивен начин и няма да създават никакви пречки, няма да правят опити да осуетят очертаващия се напредък чрез провокации и задкулисни интриги“, каза той.

И отново заяви, че основните причини за войната в Украйна трябва да бъдат премахнати, за да приключи войната. „Ситуацията в Украйна е свързана с фундаменталните заплахи за нашата сигурност“, посочи той. „Да се вземат предвид всички легитимни опасения на Русия и да се възстанови справедлив баланс на сигурността в Европа и в света като цяло", каза още Путин.

"Благодаря Ви, Владимир! Ще говоря с Вас скоро и вероятно ще Ви видя много скоро", каза в края на изявлението си президентът на САЩ, на което Путин отговори: "Следващият път - в Москва".

„Това е интересно, ще помисля за това“, отвърна Тръмп. „Но мога да си представя, че е възможно да се случи.“

Никой от двамата лидери не коментира дългоочаквания въпрос за обявяването на примирие в Украйна.