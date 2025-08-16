Вижте момента, в който Путин покани Тръмп в Москва

В края на кратките и донякъде победоносни изказвания на Доналд Тръмп след срещата му с Владимир Путин, руският президент отправи покана към американския си колега да проведе следващия кръг от преговори в руската столица.

„Отново, г-н президент, бих искал да Ви благодаря много, ще говорим с Вас много скоро и вероятно ще се видим отново много скоро“, каза Тръмп. „Благодаря Ви много, Владимир.“

„Следващия път в Москва“, отговори Путин, като се подсмихна.

„О, това е интересно“, каза Тръмп. „Ще ми се нахвърлят малко заради това, но аз, ъъъ, мога да си представя, че е възможно да се случи.“