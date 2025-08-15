Капустин Яр: Какво крие съветската „Зона 51“

Не просто военен полигон

Тук се тества всичко - от първите съветски балистични ракети до космически кораби

Днес от космодрума се изстрелват „Искандер“, „Сармат“ и други модерни оръжия

Представете си безкрайна степ, където няма жива душа, няма дървета или каквито и да било признаци на живот чак до хоризонта. Само тишина, сух вятър и небе, през което от време на време прелита нещо, за което се избягва да се говори. Добре дошли в Капустин Яр - едно от най-секретните места от съветската епоха. Наричат го с различни имена: ракетен полигон, космодрум, място на първите ядрени опити. А някой директно му казват „съветската зона 51“. И, знаете ли, това определение не е далеч от истината.

Капустин Яр се намира между Волгоград и Астрахан - в степите, където никой не задава излишни въпроси. Тук, през 1946 г., само година след края на Втората световна война, Съветският съюз започва своя ракетен път. Официално - изпитания на заловената немска „Фау-2“. Неофициално - начало на създаването на собствена ядрена и ракетна сила.

Мястото не е избрано случайно. Без гъсто застрояване, минимално население, открит терен - идеално за изстрелване на ракети и провеждане на експерименти, които биха събудили целия свят на друго място. Тези оръжия са нови, екзотични, но с голям потенциал, който всички разбират. Затова още от първите години на съществуването си съоръжението е обгърнато от ореол на секретност - и надеждна охрана от картечари.

Огромна лаборатория

Капустин Яр не е просто военен полигон. Това е огромна лаборатория на открито. Тук се тества всичко - от първите съветски балистични ракети до космически кораби. Именно оттук през 1962 г. са изстреляни първите спътници от серията „Космос“.

Малцина знаят, но именно в Капустин Яр са проведени първите въздушни ядрени опити в СССР. През 50-те години на миналия век ядрени бойни глави експлодират над степта - точно в атмосферата. Целта? Да се провери как радиацията влияе на оборудването, конструкциите и - страшно е да се каже, но и на хората. В района са провеждани евакуационни учения, измервания, работят учени, а понякога дори случайни очевидци се оказват свидетели на неща, които не трябва да виждат.

През 1979 г. започва строителството на Бункер (или Обект) 754, свръхсекретен подземен склад, чиято дълбочина достига 50 метра, дължината на коридорите на всеки етаж е около 150 метра. Там са прокарани и железопътна линия и път. Официалното му предназначение е „да обслужва площадката на военни ядрени физици за тестване на модели на ракетни бойни глави със специални боеприпаси“. Всъщност, според експерти, бункерът се превръща в основно руско хранилище за „секретни материали“, отнасящи се до извънземната дейност.

Тайни и „летящи чинии“

През 60-те и 70-те години на миналия век около полигона започват да се множат слухове. Местните жители говорят за странни светлини в небето, за светещи топки, които висят над земята и изчезват с главоломна скорост. Няколко съветски пилоти дори получават заповеди да свалят НЛО в района на Капустин Яр - безуспешно.

Уфолози твърдят, че през 1948 г. тук се разбива „неидентифициран обект“ и отломките му се съхраняват в подземните бункери на полигона. Да, звучи като сценарий за научнофантастичен филм - но именно тези слухове пораждат прякора „Съветска зона 51“. И колкото повече официалните власти мълчат, толкова по-активно се раждат легенди.

Град-призрак

Град Знаменск е построен до полигона. Дълго време той не съществува на картата - само "Пощенска кутия № 22". Жителите на града подписват документи за неразкриване на информация и мнозина дори в писма не могат да кажат на близките си къде се намират. Знаменск живее по свои собствени закони: затворена зона, високи заплати, строг контрол и постоянно усещане, че те наблюдават.

Казват, че в града все още е в сила "режимът на мълчание". Въпреки че отдавна не е класифициран, разговорите за полигона не са добре дошли. А местните жители рядко споделят истории с посетителите.

И макар славата на Капустин Яр отдавна да е избледняла в сянката на Байконур и Плесецк, полигонът все още работи. През 2020-те години има многократни съобщения за затваряне на въздушното пространство над тази зона - като правило това се случва преди изпитания на нови ракети.

Територията все още е под най-строг контрол. А сателитните снимки показват, че базата не е изоставена и там се появяват нови обекти. Именно оттук през 2022 и 2023 г. са изстреляни „Искандер“, „Сармат“ и други модели на най-новите руски оръжия.

Историческо място

Капустин Яр е повече от обикновена точка на картата. Това е мястото, където Съветският съюз прави първите си стъпки в космоса, където се раждат ядрените оръжия и където се научават не просто да воюват, но и да сдържат войната. Ролята му в историята не може да бъде подценена.

Това място крие и много тайни. И докато те са класифицирани, хората могат само да гадаят какво всъщност се съхранява в подземните бункери, какви обекти са разработвани там и наистина ли нещо неземно е летяло над степта през 40-те години на миналия век?

Капустин Яр е съветския еквивалент на американската Зона 51. Само че тук всичко е, както винаги, по съветски начин: по-строго, по-тихо, по-дълбоко под земята. И ако архивите някога бъдат разсекретени, е напълно възможно историята на Капустин Яр да стане не по-малко вълнуваща от всеки научнофантастичен роман. Дотогава тя е мистерия, скрита в степта.