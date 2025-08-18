Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната като се откаже от Крим и членство в НАТО

Американският президент Доналд Тръмп прикани днес украинския си колега Володимир Зеленски да пристъпи към уреждането на продължаващата три години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс.
"Украинският президент Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим (...) и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!".
