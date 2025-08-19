Министрите на Тръмп Робърт Кенеди-младши и Пийт Хегсет си спретнаха състезание по набирания и лицеви опори (ВИДЕО)

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши посети Министерството на отбраната, за да предизвика министъра Пийт Хегсет на състезание по набирания и лицеви опори, наречено „предизвикателството на Пийт и Боби“. Двата лидери на администрацията на Тръмп насърчават американците да свалят „мазнини“ за да са във „форма“.

Министрите се състезаваха, за да постигнат 50 набирания и 100 лицеви опори за по-малко от пет минути, докато бяха заобиколени от членове на ВМС и морската пехота.

FIRST ON FOX: HHS Secretary RFK Jr. shows up to the DoD for a "Pete and Bobby Challenge" against Secretary Pete Hegseth. pic.twitter.com/jX448xzP6V — Fox News (@FoxNews) August 18, 2025

„Днес имахме голямото си предизвикателство на Пийт и Боби, 50 набирания. 100 лицеви опори. Опитвате се да стигнете до под пет минути“, каза Кенеди, облечен в типичното си спортно облекло от дънки и тениска.

Предизвикателството идва, след като Кенеди отприщи движението „Направете Америка отново здрава“, което включва насърчаване на американците да се хранят с пълноценни храни вместо преработени, а Хегсет сплотява американските военни да бъдат възможно най-добре подготвени и екипирани, за да се справят със защитата на нацията.

„Напълно неприемливо“, публикува Хегсет в X в отговор на заглавие, в което се твърди, че две трети от военните са с наднормено тегло. „Ето какво се случва, когато стандартите се ИГНОРИРАТ - и това е, което ние променяме. ИСТИНСКИ стандарти за фитнес и тегло са тук. Ще бъдем ВЪВ ФОРМА, а не ДЕБЕЛИ.“

Двамата се изправиха един срещу друг, за да видят кой може да победи петминутното предизвикателство, като Хегсет постигна малко над петминутната граница, но победи Кенеди.

„Бяхме близо. Бях на около 5:25“, каза Хегсет във видеото. „А вие сте точно зад мен“, добави той, визирайки началника на здравното министерство, който е на 71 години.

Хегсет отбеляза, че няколко от морските пехотинци във фитнеса по това време са преодолели предизвикателството и са се справили за по-малко от четири минути, докато един друг е завършил предизвикателството за по-малко от три минути.

„Президентът Тръмп ни вдъхнови да направим това“, каза Кенеди във видеото, споделено с Fox Digital. „Това е началото на нашето турне, предизвиквайки американците да се върнат във форма, да се хранят по-добре, но също така, трябва да излязат и да спортуват.“

Двамата също така предизвикаха друг член на кабинета да се присъедини към тях в състезанието: министъра на транспорта Шон Дъфи.

„Господин секретар Дъфи, поканен сте да се включите в предизвикателството „Пийт и Боби“. Можете ли да го направите за по-малко от пет минути? 50 набирания, 100 лицеви опори. Какво мислите?“, попита Хегсет във видеото, докато двамата се подсмихнаха.

Президентът Доналд Тръмп подкрепи усилията на Кенеди, насърчаващи американците да се откажат от преработените храни и да станат активни чрез движението MAHA, както и многократно рекламираше американските военни като „без съмнение най-великата бойна сила в историята на света“ под ръководството на Хегсет.

На младежко ниво Тръмп възстанови Президентския тест за физическа подготовка и Президентския съвет по спорт, фитнес и хранене за американските ученици, след като бившият президент Барак Обама го премахна в полза на Президентската програма за младежка фитнес.

През юли Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която програмата се възстановява, и нареди на съвета да стартира „училищни програми, които възнаграждават високи постижения във физическото възпитание и разработват критерии за президентска награда за физическа подготовка“.

„Благодаря Ви, президент Тръмп, че дадохте пример. Президентска физическа подготовка. Направете Америка отново здрава. В добра форма, не дебела. Ще имаме бойна сила, млади мъже и жени, които са готови да защитават нацията. Правим го като екип. Присъединете се към нас“, добави Хегсет във видеото.