Срещата между Путин и Зеленски може да се проведе и в Унгария

Преговорите между президентите на Украйна и Русия, чиято подготовка беше обявена от Белия дом, може да се проведат в Унгария, съобщи високопоставен източник от администрацията на президента на САЩ пред Ройтерс.

Той не разкри подробности, добавяйки само, че руските власти все още не са обявили официално, че са съгласни на такава среща.

На 18 август, след среща с президента на Украйна и европейски съюзници, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подготовка за лична среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Германският канцлер Фридрих Мерц, който участва в разговорите в Белия дом, заяви, че е планирано среща между Путин и Зеленски да се проведе през следващите две седмици.

Унгарският премиер Виктор Орбан е за продължаване на сътрудничеството с Русия и против военната помощ за Украйна. Орбан посети Москва и се срещна с Путин, посети и Киев и проведе разговори със Зеленски.