Макрон предложи Женева като терен за срещата между Путин и Зеленски

Френският президент Еманюел Макрон посочи Женева като възможно място за двустранна среща между руския президент Владимир Путин и Владимир Зеленски. Той каза това в интервю за телевизионния канал TF1.

Френският лидер отхвърли възможността за провеждане на среща в Париж, „както през 2019 г.“, Той отбеляза, че ситуацията е „в различна фаза“ и че трябва да се намери „неутрална държава“.

„Може би Швейцария, аз съм за Женева. Или ще бъде друга държава. Последният път двустранни консултации се проведоха в Турция, в Истанбул“, каза той.

Държавният глава добави, че на среща във Вашингтон с участието на европейски лидери, както и на президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, е била обсъдена възможността за провеждане на двустранни контакти на високо ниво между Русия и Украйна, след което да последва тристранна среща в присъствието на САЩ и многостранна среща с участието на по-широк кръг държави.

По време на нощната пресконференция той говори за възможността за участие в подобни преговори в европейските страни и Турция - тоест „тези, чиято сигурност зависи от изхода на конфликта“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе среща с Володимир Зеленски и европейски лидери във Вашингтон. Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджо Мелони, финландският президент Александър Щуб, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигнаха в Белия дом със Зеленски. Тръмп подчерта предния ден, че Белият дом ще бъде домакин на толкова голям брой европейски лидери за първи път в историята си.