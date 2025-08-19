Пожарите в Испания и Португалия взеха още две жертви

Испания изпрати още 500 войници за борба с бушуващите горски пожари, с което общият брой на разположените войски достигна 1900, а броят на загиналите от пожарите се увеличи до четирима.

В неделя пожарникар загина след инцидент по време на потушаване на пламъците, когато камионът му е паднал по стръмен хълм, съобщи регионалното правителство на Кастилия и Леон.

Испанският премиер Педро Санчес изрази „тъга“ и „опустошение“ от последния смъртен случай.

В съседна Португалия, където също бушуват пожари, друг пожарникар загина в неделя при „трагичен“ пътнотранспортен инцидент, заяви президентът Марсело Ребело де Соуза.

Пожари избухнаха и в Гърция, Франция, Турция и на Балканите, докато гореща вълна обхващаше части от Южна Европа.

Няколко големи пожара все още горят в северозападната и западната част на Испания, където 27 000 жители в момента са евакуирани от домовете си. Кастилия и Леон е най-засегнатият район, като местната медийна станция Radio 5 съобщи в понеделник, че въздухът е „негоден за дишане“ поради дима.

Пожар в западната провинция Касерес също все още е извън контрол и е изгорил 11 000 хектара (27 181 акра).

Дванадесет пожара горят в северозападния регион на Галисия, повечето в провинция Оренсе, като най-големият е изгорил 17 500 хектара.

Пожари в неделя оставиха най-малко петима ранени в Кастилия и Леон, като четирима от тях са в критично състояние.

Миналата седмица двама доброволци загинаха при борба с пожари в Леон. Друг мъж загина в Трес Кантос, близо до Мадрид, след като избухна пожар.

Само тази година около 343 000 хектара са изгорели в Испания, според Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) - близо двойно повече от предходната година.

През уикенда испанската гражданска гвардия заяви, че е предложила „санкции“ на четирима души за извършване на неразрешени палежи в Ла Коруня в региона Галисия.

Причиняването на горски пожар е престъпление в Испания, дори и да е случайно.

Съседна Португалия също трябваше да се бори с горски пожари от края на юли, като северната и централната част на страната са засегнати най-силно.

Президентът Марсело Ребело де Соуза изрази своите „най-дълбоки съболезнования“ на опечаленото семейство на пожарникаря, загинал при инцидент в неделя. Двама други пожарникари също бяха ранени.

През 2025 г. EFFIS съобщи, че горските пожари в Португалия са изгорили около 216 000 хектара земя.

Испания и Португалия са активирали Европейския механизъм за гражданска защита, по силата на който държавите могат да поискат спешна помощ.

Пожарникари от други държави са изпратени да се борят с пожарите в Испания и двете държави ще получат по два противопожарни самолета.

Горските пожари са често срещано явление в Южна Европа през лятото, но тяхната тежест често може да се изостри от горещи вълни. Метеоролозите казват, че подобни крайности стават все по-чести и интензивни поради предизвиканите от човека климатични промени.

Климатичните промени водят до по-сурово време, според проучване на испанската държавна метеорологична агенция.