Гърция подготвя значителни промени в трудовите договори

Седмични работни графици с до 13 часа на ден

Гърция навлиза в период на значителни промени в трудовите отношения. Министерството на труда подготвя всеобхватен законопроект, който се очаква да бъде внесен в парламента през септември след обществено обсъждане и който обещава да преобразува трудовите договори и колективните споразумения, съобщава Tovima.

В същото време социалният диалог за колективното договаряне навлезе в решаващата си втора фаза. Работодателите, синдикатите и други заинтересовани страни трябва да представят предложения до края на септември, за да помогнат за изготвянето на пътна карта за реформи. Целта е да се увеличи обхватът на колективните договори от настоящите 25–30 % от работниците до 80 %, в съответствие с европейските стандарти.

Един от основните акценти е прагът за задължителност на секторните споразумения. Понастоящем над 50 % от работодателите в даден сектор трябва да участват, което ограничава разширяването на колективните договори. Министерството на труда обмисля да намали този праг до около 40 % и да въведе постоянен механизъм за разширяване на споразуменията в различни сектори. Други фактори, които се обсъждат, включват отчитане на финансовото състояние на сектора и средните заплати по време на преговорите.

Въпреки това остават разногласия. Представителите на работниците подчертават необходимостта от възстановяване на определени защитни мерки от периода преди финансовата криза, включително националните колективни трудови договори, които определят минималните заплати. Някои групи работодатели също подкрепят части от тези мерки, особено за малките и средните предприятия.

Новият законопроект въвежда и гъвкави условия на труд, включително:

Седмични работни графици с до 13 часа на ден, компенсирани с 40 % над стандартните извънредни часове за 13-тия час.

Разширяване на четиридневната работна седмица през цялата година с коригирани дневни часове.

Възможност за извънреден труд за служители на непълно работно време, които работят по-малко от пет дни седмично.

По-широко използване на пробни периоди и договори по заявка, включително договори за еднодневна заетост.

Гъвкаво работно време с отклонения до 120 минути, като се използват цифрови карти за отчитане на присъствието.

Възможност за разделяне на годишния отпуск на няколко периода.

Освобождаване от социалноосигурителни вноски за доброволни или договорно по-високи плащания за извънреден труд.

По-строги наказания за насилие на работното място срещу инспектори по труда.

С реформите в колективното договаряне и новите форми на заетост Гърция се надява да се приведе в по-голямо съответствие с европейските трудови стандарти, като същевременно подкрепи икономическата адаптивност.