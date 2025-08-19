Тайни документи разкриват кои нацисти са били избрани да управляват Западна Германия

Виалон изпълнява тази задача с мрачна старателност

В продължение на почти три години Фридрих Карл Виалон е един от типичните „убийци зад бюрото“, които поддържат бюрократичната машина на Холокоста. Разпределен в окупираната от нацистите Рига през 1942 г., неговата задача е да лиши балтийските държави от всички активи, до които неговите подчинени можеха да се докоснат: бижута, ботуши, зимни палта, музикални инструменти, фактически роби и златни зъбни пломби, извадени от устата на екзекутирани евреи, една от които беше имплантирана в устата на един от неговите секретари.

Виалон изпълнява тази задача с мрачна старателност, увеличавайки броя на еврейските принудителни работници в региона от 6000 на 13 800 и лично контролира конфискацията на вещи при обиски на домове и в близкия концентрационен лагер на СС в Саласпилс, пише The Times.

Виалон е съден, но съдията решава, че няма достатъчно доказателства, че е знаел за масовите убийства.

Въпреки това той не плаща никаква цена за тези престъпления. Напротив: само пет години след края на войната той е назначен за ръководител на бюджетния отдел в министерството на финансите на Западна Германия.

Три години по-късно канцлерът Конрад Аденауер назначава Виалон за ръководител на отдела по финанси и икономика в собствения си кабинет. Виалон се пенсионира през 1966 г. с щедра държавна пенсия и умира в началото на 1990 г., пет месеца след падането на Берлинската стена.

Първият систематичен анализ на личните досиета на служителите в ранната западногерманска канцелария, проведен от историка Гуннар Тейк от университета в Щутгарт, показва, че истории като тази на Виалон са били толкова чести, че са били почти нормални през 50-те и 60-те години.

Той установи, че от 107-те висши служители в канцеларията между 1949 и 1970 г. 57 са били твърде млади, за да заемат влиятелни постове по време на нацистката диктатура.

От останалите 50, 20 са заемали средни или висши постове в Третия райх, вариращи от офицери във Вермахта и Гестапо до влиятелни административни длъжности или назначения за надзор на окупираните територии. Повечето от тези лица, подобно на Виалон, са били и членове на нацистката партия.

Други 27 са били „конформисти“, които са работили като бизнесмени, младши служители и академици и са показали лоялността си към режима на Хитлер, като са се присъединили към управляващата партия или други държавно спонсорирани нацистки групи.

Остават само трима държавни служители, които са били очевидно неспокойни от диктатурата: двама „вътрешни емигранти“, които са критикували нацистката идеология в частен кръг, без да се присъединяват към опозицията, и първият шеф на кабинета на Аденауер, Ото Ленц, който е бил арестуван заради личните си връзки с някои от заговорниците, участвали в неуспешния заговор „Валкирия“ за убийството на Хитлер през 1944 г.

С други думи, 40% от служителите на Аденауер, които бяха достатъчно възрастни, за да са направили кариера в Третия райх, преди това бяха важни зъбни колела в нацистката администрация, а 94% бяха поне външно лоялни към Хитлер.

Това не беше случайно. Аденауер, който управляваше Западна Германия от 1949 до 1963 г., работи обсесивно, за да установи личен контрол над институциите на федералната държава. Заедно с Ханс Глобке, бивш служител на министерството на вътрешните работи на Третия райх, който става негова дясна ръка от 1953 г., Аденауер изгражда властова база, центрирана около мрежи от лоялни хора, които дължат кариерата си на неговата подкрепа. Голяма част от тези държавни служители са се издигнали в кариерата си по времето на нацистите.

Когато политическите му опоненти го критикуваха за тези назначения, Аденауер твърдеше, че нямал друг избор: единственият начин да се изгради функционираща държава от руините на Втората световна война е да се разчита на хора, които знаят как да работят, дори и да са сериозно компрометирани от миналото си.

Изследването на Таке обаче сочи, че истинският мотив е бил много по-циничен. Архивите показват, че Глобке, с насърчаването на Аденауер, активно е подкрепял приятели и познати от Третия райх за постове в държавната администрация, надявайки се, че те ще му носят клюки и ще му правят услуги.

Тези служители бяха удивително еднородни: типични католици, от висшата средна класа, социално консервативни адвокати, непропорционално много от тях бяха от родния край на Аденауер и Глобке – Райнланд, и често имаха черни петна в автобиографиите си от годините преди 1945 г.

Тези черни петна често са били прикривани по време на процеса на денацификация в първите години след войната, като членовете на мрежите си предоставяли „сертификати Persil“ – удостоверения, в които погрешно се твърдеше, че ръцете им са чисти от престъпленията на нацисткия режим.

Таке счита, че Аденауер и Глобке умишлено са дали предимство на бившите служители на Третия райх пред по-малко компрометирани алтернативни кандидати, като по-възрастни държавни служители, които са отишли в „вътрешно изгнание“ след 1933 г., или германци, които преди това са работили за британските и американските военни окупационни власти.

Тейк е категоричен, че Аденауер не се е опитвал да възстанови нещо подобно на нацистката идеология, а по-скоро е искал да си осигури позицията с методи, които често са граничели с авторитаризма. Той сравнява Западна Германия под Аденауер с Унгария под Виктор Орбан днес.

Изследването е публикувано в книгата „Канцеларията: западногерманската демокрация и нацисткото минало“ от Тейк, Юта Браун, Надин Фройнд и Кристиан Ментел.

В продължение на няколко десетилетия след войната британските официални лица често се тревожеха, че западногерманците ще станат отново жертва на десния демагог.

Сега, когато Алтернатива за Германия (AfD) стана първата крайнодясна партия, която поведе в националните проучвания от 1945 г. насам, нараства интересът към това как младата следвоенна демокрация се стабилизира, въпреки че беше управлявана от толкова много остатъци от Третия райх.

Тейк заяви, че „отличната и стабилна“ конституция на страната, изготвена с помощта на британски юристи, е изиграла значителна роля, както и „икономическото чудо“, започнало през 50-те години, и „дълбокото наследство“ от предишните продемократични бунтове през 1848 и 1918 г.