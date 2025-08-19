Протестиращи трошиха с камъни стъклата на офис на управляващата партия в Белград

Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха за поредна вечер, след като протестиращи в Белград счупиха с камъни витрините на офис на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), който се намира в центъра на сръбската столица.

Жандармерията, която се придвижваше с бронирани коли, разгони демонстрантите, а 15 минути след инцидента на мястото се появи сръбският президент Александър Вучич, който каза, че случилото се ясно показва как недоволните граждани нямат идеи и програма, а се борят да дойдат на власт чрез насилие, като провеждат цветна революция, подкрепяна от външни фактори, предаде БТА.

Pristalice SNS ali i nezadovoljni građani iz okolnih zgrada pozdravljaju predsednika Aleksandra Vučića koji odlazi iz Cvijićeve. pic.twitter.com/LCbwxy9AOF — kompas (@kompas_info_com) August 18, 2025

"Те се опитват да разрушат основните ценности, с които сме свикнали. Ще им се съпротивляваме и ще се борим, ще възстановим това, което ни отнеха", заяви Вучич пред счупената витрина на партийното помещение.

Žandarmerija u blizini polomljenih prostorija Srpske napredne stranke dok se predsednik Aleksandar Vučić obraća. Na vozilima i osobe bez uniforme. pic.twitter.com/HJueeuAAFe — kompas (@kompas_info_com) August 18, 2025

Министърът на финансите Синиша Мали, министърът на външните работи Марко Джурич и министърът на културата Никола Селакович дойдоха пред сградата на Народната Скупщина (парламент), за да подкрепят "контрапротестиращите" студенти в защита на властта, които в началото на март изградиха свой палатков лагер в Пионерския парк, разположен между Народната Скупщина и Президентството. Те са несъгласни с антиправителствените протести, организирани от техни колеги, които участват в блокади на факултети в цялата страна.

„Дойдохме тук тази вечер пред Народната Скупщина, за да подкрепим хората, които искат да учат, да получат образование, да живеят и работят нормално и да се придвиждат нормално. Хора, които искат нормална и достойна държава. Да живее Сърбия!“, написа министър Синиша Мали в профила си в Инстаграм.

Вечерта в няколко сръбски града за също пореден път се проведоха антиправителствени протести, които избухнаха с нова сила от началото на август, след като в два града, разположени в автономната област Войводина се сбиха групи граждани и привърженици на управляващата партия СПП.

В Сърбия се провеждат антиправителствени протести повече от 9 месеца след срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година, причинило смъртта на 16 души. Трагедията предизвика блокади на над 60 факултета в страната, студентите оглавиха протестите, обвинявайки правителството и президентът в корупция и семейственост.

По време на многохилядния протест на Видовден, 28 юни в Белград - значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите, студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.