Дизайнерът на костюма на Зеленски: Официалното му облекло не е провокирано от отговор на първата среща в Белия дом с Тръмп

В понеделник вечерта украинският президент Володимир Зеленски получи комплименти от Доналд Тръмп и пресцентъра на Белия дом за официалното си сако и панталон. Но за дизайнера на костюма Виктор Анисимов резултатът от срещата, а не присъдата за тоалета, беше по-притеснителен.

„Не става въпрос за костюма – става въпрос за това какво се случва с Украйна“, каза Анисимов пред Womenswear Daily (WWD), говорейки преди срещата.

Зеленски до голяма степен избягва официалното облекло от началото на руската инвазия в Украйна, като вместо това избира облекло във военен стил като жест на солидарност с гражданите на страната си.

През февруари той беше критикуван от про-Тръмп телевизионния репортер Брайън Глен за решението си да носи поло тениска с дълъг ръкав, украсена с украинския тризъбец, от украинската марка за мъжко облекло Damirli.

„Защо не носите костюм? Вие сте на най-високото ниво в офиса на тази страна и отказвате да носите костюм. Притежавате ли костюм? Много американци имат проблеми с това, че не уважавате достойнството на този офис“, каза Глен по това време.

„Ще сложа костюм след края на войната“, отговори Зеленски.

Тръмп също отбеляза небрежното облекло през февруари, поздравявайки Зеленски със саркастично: „Целият си облечен елегантно.“

Анисимов каза пред списанието, че новият външен вид на Зеленски не е бил проектиран в отговор на първата среща в Белия дом.

„Вече бяхме започнали да работим върху новия гардероб и стил на президента през януари. След случилото се през февруари, знаейки принципите на нашия президент, си мислех, че той няма да иска да промени стила си. Но не, той реши, че трябва да продължим.“

В понеделник Зеленски се завърна в Овалния кабинет с Тръмп за поредна среща на върха за бъдещето на Украйна. Този път Глен похвали новия външен вид на Зеленски, казвайки: „Изглеждаш добре.“ „Казах същото“, добави Тръмп.

Зеленски посочи, че Глен, междувременно, носи същия тоалет. „Аз се преоблякох, ти не“, каза той.

Въпреки забележките на Глен за обратното, тоалетът на Зеленски в понеделник вечер технически не е костюм. Това е военно яке във френски стил, изработено от военен плат с четири джоба – стил, по-близък до контра палто. Зеленски носеше якето с панталони в същия цвят, което може би е причината за объркването на Глен.

Анисимов, междувременно, имаше други притеснения. „Не се притеснявам чий костюм ще облече“, каза той пред списанието. „По-важни са резултатите от цялата тази среща. По-загрижен съм кой ще бъде с нас като страна.“