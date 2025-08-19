На нито един руснак не може да се обясни, че сега това е чужда страна за тях

В Германия, 30 години по-късно, беше публикуван архивен документ, за който се твърди, че представя възгледите на Владимир Путин за Украйна, пише Der Spiegel.

В документа са цитирани думи на бъдещия руски лидер, датиращи от 1994 г. Според изданието, през 1994 г. Путин е заявил, че възприема Крим и източните територии на Украйна като исторически руски земи.

В архива на Министерството на външните работи се появи ранен намек, че Владимир Путин не признава границите на Русия.

Така германският генерален консул в Санкт Петербург отбелязва, че на 14 януари 1994 г. Путин „с подчертана решителност“ е повторил това, което му е казал и по-рано:

„Крим, източна Украйна и северна Казахстан – поне тези територии – никога не са били чужда земя за Русия, а винаги са били част от руската територия. На нито един руснак не може да се обясни, че сега това е чужда страна за тях.“

Путин беше заместник-кмет и се смяташе за реформатор. По това време в Украйна живееха над десет милиона, а в Казахстан – около един милион руснаци. Той заяви, че „няма проблеми“, ако икономическото и социалното им положение е задоволително. Но това не е така, което дава популярност на Владимир Жириновски – десен популист. Западът е „зле посъветван, ако нарича възраждане на руския империализъм това, което е просто оправдано отстояване на руските интереси“, пише още Der Spiegel.