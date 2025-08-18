Гръцкият певец Йоргос Мазонакис: Не страдам от никакво психично заболяване

Беше ужасна манипулация

Йоргос Мазонакис беше изписан от психиатричната клиника „Дромокаетеио“ днес сутринта след пет дни хоспитализация, съобщи lifo.gr.

През цялото време на престоя си в болницата известният певец е поддържал постоянна връзка с адвоката си, с когото планира следващите си лични и правни стъпки.

Певецът подчертава, че временното му задържане в психиатрична болница е станало без негово знание, пише voria.gr.

„Временното ми задържане тук, в „Дромокаетеио“, е станало без да бъда попитан и без мое знание. Не страдам от никакво психично заболяване, което да изисква психиатрична грижа и което да ме направи опасен за себе си или за другите. Зад това изпитание стои жалка интрига. Благодаря ви от дъното на сърцето си, фенове, колеги, приятели, бизнесмени от Fever – за безрезервната подкрепа, за подкрепата и любовта, които ми показвате в този труден момент от личния ми живот. Чувствам се благодарен и ви обещавам, че скоро ще бъда с вас“, заяви Георгиос Мазонакис пред телевизионния канал Star.

Адвокатът на певеца, който увери, че клиентът му е в отлично състояние и скоро ще бъде освободен.

В събота, 16 август, близки на певеца заявиха, че „за тях значение имат неговото здраве и животът му, а всичко друго не ги засяга“.

С прокурорско разпореждане известният гръцки изпълнител Йоргос Мазонакис е настанен в държавна психиатрична клиника в следобедните часове на четвъртък, 14 август.