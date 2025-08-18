4,8 тона кокаин са задържани край Мартиника, арестувани са членове на "Балканския картел"

Корабът „Галаксир“ е влекач

Служители на Министерството на вътрешните работи, сръбската полиция и сръбската служба за борба с престъпността конфискуваха 4,8 тона кокаин във водите на Мартиника в рамките на международна операция, проведена в сътрудничество с полицейските и военните агенции на Съединените щати и Великобритания и Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство, съобщава РТС.

Спирането и претърсването на кораба „Галаксир“ е довело до откриването на 4841 килограма кокаин. На борда е имало 11 души, предимно граждани на Хърватия и Черна гора, както и един сръбски гражданин, на когото е разпоредено задържане и е в ареста.

Корабът „Галаксир“ е влекач, специализиран в превоз на цимент, дълъг е 76 метра, а издирването му е продължило няколко дни.

Действието по спирането на кораба е координирано от агенцията „MAOC-N“ и френския военноморски флот, а в самото разследване сръбският екип подчертава отличното сътрудничество с хърватската полиция и Европол.

Задържаният сръбски гражданин е член на т. нар. „Балкански картел“ и действителен собственик на фирмата „ VTS-Maritime Counsalting D OO“ , която се занимава с наемане на моряци за океански кораби, а самият той е моряк с лицензи за управление на различни плавателни съдове.

Съществува подозрение, че това задържане на кокаин е свързано с неотдавнашното тройно убийство в Боливия на членове на „Балканския картел“, граждани на Сърбия, Северна Македония и Хърватия.