Германия предупреждава, че Китай предоставя „решаваща“ подкрепа, която позволява войната на Путин

Германският външен министър Йохан Вадефул в понеделник разкритикува Китай за предоставянето на жизненоважна подкрепа за войната на Русия срещу Украйна, пише Politico.

Критиките на Вадефул идват преди среща с висок залог между президента на САЩ Доналд Тръмп, неговия украински колега Володимир Зеленски и други европейски лидери, на която ще бъде обсъден конфликтът на Москва с Киев.

„Войната на Русия е възможна благодарение на решаващата китайска подкрепа“, каза Вадефул в реч пред фондация „Сасакава“ в Токио, по време на посещение в Япония.

„80 процента от стоките с двойна употреба, които Русия използва, идват от Китай“, добави германският дипломат. „И в същото време Китай е най-големият купувач на руски петрол и газ. И това е развитие, което, разбира се, не само е в огромно противоречие с нашите европейски интереси за сигурност, но и с тези на нашите партньори в Индо-Тихоокеанския регион.“

Тръмп преди това заплаши с вторични санкции срещу страни, които купуват руска енергия, и обяви 25-процентно мито за Индия за закупуване на руски петрол , в допълнение към още едно 25-процентно мито поради търговското напрежение. Тръмп обаче досега се въздържа от предприемане на подобни действия срещу Китай.

Вадефул добави, че поведението на Пекин „показва, че Китай проповядва принципите на ненамеса и териториална цялост, но в действителност ги подкопава“.

Неговите забележки подчертават как новото германско правителство следва критична към Китай политика, запазвайки по-твърдата позиция на предишния външен министър Аналена Бербок, която нарече китайския президент Си Дзинпин диктатор, и отклонявайки се от много мекия подход на дългогодишния канцлер Ангела Меркел.

Вадефул също така подчерта, че Северна Корея изпраща боеприпаси и войски на Русия, което според експерти не би било възможно без одобрението на Китай.

„Ако Русия обстрелва Украйна със севернокорейски артилерийски снаряди днес, това подкопава реда за сигурност в Европа, но също така нарушава баланса на силите в Азия. Защото е ясно, че Русия показва своята благодарност към Северна Корея за тази помощ, като прехвърля технологии и експертиза“, каза той.

Говорейки по-рано пред репортери в Токио, Вадефул също предупреди за тревожните развития в Тайванския проток и Южнокитайско море, където Пекин „многократно заплашва, повече или по-малко открито, едностранно да промени статуквото и да измести границите си“.

„Въпреки това, едно е ясно“, добави той. „Забраната за насилие, залегнала в Устава на Организацията на обединените нации, е в сила и всяка ескалация в този чувствителен център на международната търговия би имала сериозни последици за глобалната сигурност и световната икономика.“