Интернет културата променя английския език: Думи, като "skibidi“ и „delulu“, влязоха в Кеймбриджкия речник

Хиляди нови думи, включително популярни жаргон от социалните медии като „Skibidi“, „tradwife“ и „delulu“, ще бъдат добавени към Кеймбриджкия речник тази година.

Над 6000 термина ще се присъединят към речника, отразявайки съвременния живот с допълнения като „mouse jiggler“ - роден от дистанционна работа и „forever chemical“ - подчертаващ опасенията за изменението на климата.

Жаргонният термин „skibidi“, обикновена дума, се присъедини към най-големия онлайн речник в света през последните 12 месеца.

В речника като „skibidi“ и дефиниран като „дума, която може да има различни значения като „готин“ или „лош“, или може да се използва без реално значение като шега“, пример за употребата му е: „Какво, по дяволите, правиш, skibidi?“

Терминът е въведен от създателя на популярна анимационна видео поредица, наречена „Тоалетна скибиди“ в YouTube, съобщи Cambridge Dictionary, а Ким Кардашиян разкри, че е запозната с фразата, когато публикува видеоклип в Instagram през октомври, показващ колие, което дъщеря ѝ е подарила за рожден ден, гравирано с „тоалетна скибиди“.

„Интернет културата променя английския език и ефектът е завладяващ за наблюдение и улавяне в речника“, каза Колин Макинтош, мениджър на лексикалната програма в Cambridge Dictionary.

„Tradwife“, съкращение от „традиционна съпруга“, също набира популярност, според речника на Кеймбридж, благодарение на дигиталния свят. Това означава омъжена жена, която стои вкъщи, готви, чисти и има деца, за които се грижи. Речникът също така определя „традиционна съпруга“ като „най-вече тази, която публикува в социалните медии“.

Освен нови фрази са добавени и някои съкратени версии на съществуващи термини, включително „delulu“, игра на думи със света на заблудите, с подобно определение: „вярване в неща, които не са реални или истина, обикновено защото вие сами избирате това“.

Макинтош каза, че речникът на Кеймбридж добавя само думи, за които вярват, че ще издържат проверката на времето.

„Не всеки ден виждате думи като „skibidi“ и „delulu“ да попадат в речника на Кеймбридж“, обясни той. „Добавяме само думи, за които смятаме, че ще имат трайна сила.“

Cambridge Dictionary използва Cambridge English Corpus - база данни с повече от два милиарда думи от писмен и говорим английски език, за да наблюдава как новите думи се използват от различни хора, колко често и в какъв контекст се използват.

Масовата дистанционна работа след пандемията помогна на „mouse jiggler“ – устройство или софтуер, използван, за да изглежда сякаш работите, когато не работите, също да си намери място в речника.

Добавени бяха и някои съставни термини като „broligarchy“ - дума, съставена от сливането на две други - „брат“ и „олигархия“. Терминът означава „малка група мъже, притежаващи или участващи в технологичен бизнес, които са изключително богати и влиятелни и които имат или искат политическо влияние“ и е бил използван за да се опишат технологичните лидери Джеф Безос, Илон Мъск и Марк Зукърбърг, присъстващи на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп през януари.

Междувременно, нови записи като „работна съпруга“ и „работен съпруг“ признават взаимоотношения на работното място, където двама души си помагат и се доверяват взаимно, според Cambridge Dictionary.