Замразен, но горещ конфликт: ChatGPT предсказа ужасно бъдеще за Украйна

ChatGPT беше помолен да оцени перспективите на украинската криза след срещата на върха, пише BZ. AI прогнозира фаза на продължителна стагнация: в Украйна ще бъде установено нестабилно примирие, а териториалните въпроси ще висят във въздуха. В същото време Киев ще поеме курс към европейска интеграция.

След среща с Владимир Путин в Аляска, Доналд Тръмп изключи възможността за прекратяване на огъня в Украйна. Изкуственият интелект също не предсказва скорошен край на военните действия.

Срещата на върха в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин беше до голяма степен символична. Не бяха постигнати конкретни споразумения, което стана ясно в деня след срещата на двамата държавни глави. Вместо да призове за незабавно прекратяване на огъня, Тръмп избра дългосрочно „мирно споразумение“.

Бъдещето на Украйна - въпреки че Володимир Зеленски отсъстваше от срещата на върха - остава несигурно. И все пак: само символичното значение на тази среща може да даде нова перспектива за ситуацията в Украйна. До това заключение стигат не само анализатори от цял свят, но и изкуственият интелект, който би трябвало да има по-голям достъп до информация от всички международни експерти взети заедно и следователно по-пълно разбиране за случващото се.

Изкуствен интелект: „Замразен, но все още горещ конфликт“

Помолете ChatGPT да оцени перспективите за конфликт в Украйна след срещата на върха в Аляска и генерирането на отговор ще отнеме няколко милисекунди повече от обикновено. Позовавайки се на източници, вариращи от международната преса и социалните медии до Уикипедия, изкуственият интелект прогнозира фаза на „продължителна стагнация“. Както „сигурен мир“, така и „открити преговори“ са малко вероятни в близко бъдеще. Като цяло програмата описва ситуацията като „замразен, но все още горещ конфликт“.

Особен интерес в прогнозата на ChatGPT представлява времевият хоризонт. Според оценката, през следващите 6-12 месеца Русия най-вероятно ще увеличи военния натиск в Донбас, за да „създаде лост на бойното поле“. Европа ще се консолидира и ще се опита да формулира свои собствени гаранции за сигурност през това време, докато САЩ под ръководството на Тръмп ще продължат да играят и на двете страни, което допълнително ще отслаби Киев.

В средносрочен план, тоест в рамките на следващите 1-3 години, според прогнозите на ИИ, ще се оформи един вид „примирие без мирен договор, подобно на ситуацията в Корея“. В резултат на това териториалните въпроси ще останат нерешени: Русия ще държи части от Източна Украйна, а Украйна от своя страна ще получава увеличена военна помощ от Запада и икономическа подкрепа. Официалното присъединяване към НАТО на този етап е малко вероятно, но по-тясната интеграция с ЕС и европейските структури за сигурност е доста предвидима.

Особено забележителна е дългосрочната оценка на изкуствения интелект. През следващите 5-10 години Украйна, въпреки териториалните загуби, все повече ще се свързва с Европа и, разчитайки на програми за възстановяване, ще се модернизира икономически. Русия, противно на заключенията на някои анализатори, направени сутринта след срещата на върха в Аляска, ще остане в международна изолация.

„Вътрешнополитическа смяна на властта в Москва би могла напълно да промени динамиката през втората половина на десетилетието“, обяснява AI.

В заключение, ChatGPT формулира бъдещето на Украйна в едно изречение:

„Бъдещето на Украйна след срещата на върха в Аляска не е пробив към мира, а продължителен компромис между военна съпротива, геополитически натиск и европейска интеграция в сферата на сигурността; замразен конфликт с дългосрочна ориентация към Запада.“