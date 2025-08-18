Зеленски заяви, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да принуди Русия да сключи мир

Украинският президент Володимир Зеленски заяви при пристигането си във Вашингтон днес, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да принуди Русия да сключи мирно споразумение, предаде Ройтерс.
"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", написа Зеленски в "Телеграм" след пристигането си във Вашингтон.
“I hope that our combined strength with America and our European friends will force Russia into a true peace,” Ukrainian President Volodymyr Zelensky said upon his arrival in the U.S. He thanked President Trump for the invitation, stressing: “We all want… pic.twitter.com/qbbbraMW79
