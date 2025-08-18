Зеленски заяви, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да принуди Русия да сключи мир

Автор: Труд онлайн
Европа
снимка: president.gov.ua
Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви при пристигането си във Вашингтон днес, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да принуди Русия да сключи мирно споразумение, предаде Ройтерс.

"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", написа Зеленски в "Телеграм" след пристигането си във Вашингтон.

"И аз се надявам, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир".

