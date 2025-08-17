Мигранти умишлено се провалят на изпити по немски език в Австрия, за да не работят и да получават помощи

Австрийските власти са установили, че някои сирийски бежанци умишлено се провалят на изпити по немски език. Целта на подобно поведение е да се избегне нископлатена работа, съобщава австрийското издание Kronen Zeitung, позовавайки се на служители в бюрата по труда, пише Bild.

„Някои хора умишлено не посещават курсове по немски език, за да избегнат нискоквалифицирана работа“, се казва в доклад на институцията.

Отбелязва се, че дори висококвалифицирани специалисти, като лекари от Сирия, са изправени пред факта, че опитът и образованието им не се вземат предвид и им се предлага само почистване или друга нископлатена работа.

В същото време в Австрия се наемат само тези, които могат да докажат, че говорят немски. А тези, които не могат да бъдат наети на работа, продължават да получават държавна подкрепа, приблизително същата като в Германия.

В същото време повечето бежанци имат сериозни проблеми с грамотността: според Австрийския интеграционен фонд, две трети от пристигналите трябва да се научат да четат и пишат, а 44% от тях са напълно неграмотни. Това прави проблема широко разпространен: за мнозина е по-лесно да получат държавна помощ, отколкото да ходят на работа.