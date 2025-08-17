Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха до безредици снощи

Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха. Стигна се до безредици в Белград и Валево, в западна Сърбия.
Полицията в Белград използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите, съобщи БНТ. Безредиците се пренесоха и в други градове. В западния град Валево младежи подпалиха и изпочупиха офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия.
Како Ваљевци држе линију💪— Blokada Fon (@BlokadaFon) August 16, 2025
Показују да није потребно пуно људи.
Оно што је потребно је већа дисциплина и боља организација како бисмо се заштитили.
Свака част. pic.twitter.com/rAOzTzyLdQ
Недоволството започна след смъртта на 16 души при срутването на покрива на реновирана жп гара в Нови сад. Протестите бяха предимно мирни, преди сряда, когато 27 полицаи и около 80 протестиращи бяха ранени при сблъсъци, а 47 души бяха задържани.
🇷🇸🚨 BREAKING: Massive anti-government protests in Belgrade tonight!— Global Dissident (@GlobalDiss) August 15, 2025
For several months now, Aleksandar Vučić’s regime has been refusing the protesters’ main demand - to call new elections. pic.twitter.com/9h43qOgQfe