В Северна Гърция, любима за почивка на много българи, има висок риск от пожари

Властите предупреждават за висок риск от пожари днес в Северна Гърция, където почиват стотици български туристи.

Арестувани за умишлени палежи днес дават показания пред прокурора.

Продължава да духа силен вятър в голяма част от страната, предупреждават от Гражданска защита.

С повишен риск от пожари са областите: Халкидики включително и Света гора, островите Самотраки и Тасос, където има хиляди български туристи.

С предупреждение са също районите Атика и част от островите в Егейско море.

Увеличени са полицейските патрули, които охраняват горски райони поради действаща забрана за влизане в тях.

Опозицията критикува силно правителството за липса на правилна стратегия по време на мащабните пожари преди ден.

Кметът на Патра, която понесе големи щети от огъня в индустриалната зона на града, каза, че правителството не е осигурило достатъчно самолети, за да изгаси пожара.

Днес пред прокурор дават показания трима души, обвинени за умишлени палежи. Единият от тях - грък на 19 години, каза, че решил да се забавлява, като запалил огъня до Патра. Другите двама отричат участие в престъплението.