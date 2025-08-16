След срещата на Тръмп с Путин германският канцлер Мерц свика извънредно заседание на правителството си

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц провежда извънредно правителствено заседание след телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп относно резултатите от срещата му с президента на Русия Владимир Путин в Аляска, съобщава вестник „Билд“, позовавайки се на собствена информация.

Стопанинът на Белия дом разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски и след това към техния разговор се включиха и лидери на водещи страни от ЕС, сред които и германският канцлер.

„След телефонен разговор с президента на САЩ Тръмп канцлерът Фридрих Мерц... свика спонтанно заседание на кабинета“, се казва в материала.

Според вестника, Мерц се е свързал с министрите по телефона в 10.30 ч. Той възнамерява да обсъди с тях резултатите от срещата между Тръмп и Путин, се уточнява в статията.

По-рано в Аляска се състояха преговори между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. Срещата на лидерите се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж. Преговорите в тесен състав във формат „три на три“ продължиха два часа и 45 минути. От руска страна в срещата участваха министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и помощникът на президента на Руската федерация Юрий Ушаков. От САЩ присъстваха държавният секретар Марко Рубио и специалният представител на американския лидер Стивън Уиткоф. І