Сякаш беше паднала бомба: Жителите на Патра разказват за ужасяващия пожар, стигнал до домовете им

„Бях ужасена. Всяка година имаме малки пожари. Но за първи път Патра беше обградена от огън. Небето беше почерняло.“ Така млада жена, която работи в ресторант на централния площад на Патра, описва пред „Катимерини“ как в сряда, в рамките на няколко часа, жителите са наблюдавали шокирано как пламъците, които са избухнали в зелените планини около третия по големина град в Гърция, бързо са преминали границите на града, достигайки места като Ано Сихена, Бозаитика, Вудени и Арой.

„Това не са предградия. Това е Патра“, казва тя.

Дори кратко пътуване с кола от центъра сега води до овъглени гори и острата миризма на дим. Хеликоптери кръжат над главите, потушавайки горещи точки, докато на земята много квартали са без вода в продължение на три дни. Жителите се редят на опашка с кофи пред общинските резервоари, за да напълнят каквото могат.

Огънят е достигнал до улиците, къщите и имотите на жителите, причинявайки малки до тотални щети в някои случаи.

Аргирис Андрианос построил двуетажната си къща в началото на 2000-те във Вудени, срещу известното микенско гробище в района, с изглед към някога зеления хълм. Опитвайки се да осмисли случилото се, той се разхожда нагоре-надолу по счупените керемиди на верандата си.

„Огънят дошъл отзад, преминал през Вудени и нашата къща се запалила. Покривът е изгорял. Но има и щети вътре. Все едно е паднала бомба.“

Сега пенсиониран, той описва как е построил къщата си с упорит труд.

„Работил съм по 16 часа всеки ден. Приключих. Просто не мога повече. Много съм тъжен.“

Дъщеря му живеела на долния етаж и от разстояние, със съпруга си и малкото си дете, видяла къщата обхваната от пламъци. Сега се чуди дали внукът му ще може да се върне в дома си. Близкият археологически обект бил спасен, но домът на семейството не бил.

Анастасиос Арванитис, местен жител и член на неформална пожарна група, вече се борил с пламъците цяла нощ, когато в ранните часове на сряда видял пламъците, които в крайна сметка частично изгорили къщата на Андрианос, да избухват от другата страна на планината.

„От 23:00 до 7:00 сутринта 30 души се бориме на три или четири различни места“, каза той. „Спряхме ги в Драголена, но те се разпали отново, скочиха до археологическия обект и ни обградиха.“

Нива с посеви, маслинови дървета и заслони за добитък бяха унищожени – удар както върху икономиката, така и върху начина на живот в района.

Когато Канадейрите [пожарните самолети] започнаха да пускат вода, интензивността на огъня спадна.“

Арванитис се разчувства, когато описа как един пожарникар се сринал от изтощение.

„Той беше в капан от пламъците. Когато успя да се измъкне, топлината и налягането бяха твърде големи. Припадна. Беше в безсъзнание и просто проверяваше дали колегите му и камионът им са оцелели.“

Докато говори с „Катимерини“, телефонът на Арванитис звъни непрекъснато, докато жителите организираха патрули по горските пътища, наблюдавайки за пламъци или подозрителна дейност.

Общинските служители ще започнат да оценяват щетите в началото на следващата седмица.

„Къщи, предприятия и животни определено са изгорели в общината. Оценката на щетите ще започне в понеделник, за да имаме окончателната картина“, отбелязва Михалис Анастасиу, заместник-кмет на Патра по гражданска защита.

Според оператора на магистралата Олимпия Одос, главният околовръстен път около града също е пострадал.

Очаква се трима млади мъже – на 19, 25 и 27 години – които бяха арестувани по подозрение за палеж при два отделни пожара в града, да дадат показания пред разследващите магистрати в неделя.